澤倫斯基促歐洲 為烏克蘭明確定義安全保障

中央社／ 華盛頓日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天告訴多位歐洲領導人，必須對烏克蘭的安全保障提出明確定義，以作為在經歷3年半戰爭後，與俄羅斯達成和平協議計畫的一部分。

路透社報導，這場由波蘭主辦的視訊會議，參與者包括波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki），以及愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和丹麥的領導人。會議舉行前一夜，俄羅斯對基輔發動攻擊，當地官員表示造成22人死亡。

澤倫斯基說，會議參與者具有「相同」立場，要求在即將舉行的烏克蘭衝突外交會談前，擴大對俄羅斯施壓。

澤倫斯基表示，烏克蘭認為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）只想繼續戰爭。

他說，烏克蘭需要穩固的安全保障基礎，這是美國總統川普已同意並討論一週的議題，同時也需要達成共識，即蒲亭應承受更大壓力。

他說：「當我們談論安全保障時，我們需要明確的答案。如果俄羅斯再次入侵，誰會在陸、空、海幫助我們防衛？而你們能以何種方式參與？我要求你們明確界定各自的角色。」

澤倫斯基表示：「重要的是，川普總統要看到我們歐洲在結束這場戰爭的決心上是團結一致的。」

川普一直試圖安排蒲亭與澤倫斯基會面，並表示若結束衝突沒有進展，可能對莫斯科實施新制裁。白宮稱，川普對俄羅斯昨晚的襲擊「並不高興」。

澤倫斯基一向支持川普推動會面的籲求，也支持歐洲領導人提出的停火倡議，以便進行談判。

烏克蘭高階官員預計明天在紐約與川普政府官員會談。

