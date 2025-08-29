俄烏和談膠著　義大利重申不會派兵烏克蘭

俄羅斯今天空襲烏克蘭首都基輔造成19死，義大利總理梅洛尼譴責俄羅斯不想推動和談。義大利總理府重申，希望採「類北約集體防衛機制」保障烏克蘭安全，義大利不會參與可能部署在烏克蘭領土上的多國部隊。

義大利總理府發布新聞稿指出，梅洛尼（GiorgiaMeloni）今天召開會議，評估在美國白宮日前舉行有關俄烏和談的會議之後，各種潛在可行方案。

義大利副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani）、副總理兼交通部長薩爾維尼（Matteo Salvini）、國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）出席會議。

義大利總理府指出，近幾週各界積極討論一些實現烏克蘭公正和平的對話機會，這是烏克蘭獲得可靠安全保障的關鍵，將由美國、歐洲等西方夥伴共同推動。

義大利總理府表示，義大利正在為提供烏克蘭安全保障做出貢獻，並提案採取類似北約第5條的「集體安全防禦機制」。

義大利總理府表示，今天會議中重新確認，義大利不會參與可能部署在烏克蘭領土上的多國部隊，只有在俄烏敵對行動停止後，才會考慮在烏克蘭境外實施監測行動和訓練。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，薩爾維尼轉述，在義大利總理府今天舉行的會議中，「所有出席者都反對派兵到烏克蘭，我們不會派遣任何一名士兵前往烏克蘭作戰。」