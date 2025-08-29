俄軍大規模空襲烏克蘭 白宮：川普不開心但也不意外

俄軍28日大舉空襲烏克蘭，發射近600架無人機與30多枚飛彈襲擊烏克蘭首都基輔等地，造成至少18人死亡、48人受傷，這是美國總統川普與俄羅斯總統普亭會面以來，俄軍對基輔最大規模空襲，美國白宮28日表示，川普對這項消息很不高興，但不感到意外。

川普日前與普亭在美國阿拉斯加會面，但俄烏戰爭並未因此停息，俄軍28日仍向基輔等地發動空襲，是雙普會之後最大規模的攻擊行動；基輔當局指出，俄軍共發射598架無人機及31枚飛彈空襲烏克蘭，鎖定烏克蘭境內13個地點。

烏克蘭總統澤倫斯基對此抨擊俄方無意從事「真正的外交」。他在Ｘ平台上發文說，「俄羅斯選擇使用彈道飛彈，不願坐上談判桌；選擇繼續殺戮，而非結束戰爭。」

不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄國並未針對平民攻擊，而是襲擊軍事相關設施，而且仍有意和烏克蘭進行和平談判。

白宮28日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，她有與川普討論到此消息，指川普很不高興，但也對俄軍的攻擊不感到意外。

李維特說，俄烏之間已經打仗很長的一段時間，俄軍向基輔發動攻擊，但烏軍近期也空襲俄國的煉油廠；李維特指出，烏軍在8月一連串的攻擊行動中，成功打擊俄國20%的煉油能力。

李維特說，川普正密切關注情勢發展，雖然川普希望結束戰爭，但兩邊可能都還沒有準備好要結束戰爭；李維特說，俄烏領袖必須希望結束戰爭。