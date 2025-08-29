俄炸基輔 雙普會以來最大空襲

俄軍廿八日徹夜大舉空襲烏克蘭，發射近六百架無人機與卅多枚飛彈襲擊烏克蘭首都基輔等地，造成至少十八人死亡、四十八人受傷，這是兩周前美國總統川普與俄國總統普亭會面以來，俄軍對基輔最大規模空襲，歐盟代表團、英國文化協會所在大樓都受損，歐盟和英國相繼召見俄國使節表達抗議。

基輔當局說，俄軍共發射五九八架無人機及卅一枚飛彈空襲烏克蘭，鎖定烏克蘭境內十三個地點，不過烏克蘭並沒有明確說明這十三個地點。烏克蘭軍方稱共擊落五六三架無人機及廿六枚飛彈。

烏克蘭政府表示，罹難者包含二歲、十四歲和十七歲的孩童及少年，「俄羅斯再度發動殘忍攻擊，造成平民傷亡，包含兒童。我們對失去摯愛的民眾致上最真誠哀悼，俄羅斯戰爭罪犯必須被處罰」。

這次空襲摧毀基輔七個區域的多座公寓大樓和市中心一處購物中心，新聞畫面顯示搜救隊員試圖從大樓廢墟中救出受困民眾，預料傷亡人數可能增加。

位於基輔的歐盟代表團和英國文化協會大樓也因空襲嚴重受損，英國文化協會一名警衛受傷住院。歐盟理事會主席科斯塔說，這是「俄國蓄意襲擊」，「歐盟不會被嚇倒。俄國的侵略只會加強我們和烏克蘭及其人民站在一起的決心」。

歐盟外交政策高級代表卡拉斯說，她已召見俄國駐布魯塞爾代表，就這次攻擊表示抗議，英國外交部也召見俄國大使抗議。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄國並未針對平民攻擊，而是襲擊軍事相關設施，而且仍有意和烏克蘭進行和平談判。

烏克蘭總統澤倫斯基抨擊俄方無意從事「真正的外交」。他在Ｘ發文說：「俄羅斯選擇使用彈道飛彈，不願坐上談判桌；選擇繼續殺戮，而非結束戰爭。」

澤倫斯基說，烏克蘭期待國際社會有所回應，包括祭出新制裁，並特別呼籲中國和匈牙利採取強硬立場，「我們期待中國會對目前情勢做出回應。中國先前一再呼籲不要讓戰爭擴大、呼籲停火，但這始終無法實現，原因在於俄羅斯。我們也期待匈牙利有所回應。」

川普和普亭十五日在安克拉治舉行美俄峰會，討論俄烏戰爭。川普原本要求俄烏先停火再談和平協議，但在峰會後川普改口接受俄國提議，同意俄烏直接談和平協議，不再堅持停火。此後前線戰火仍在持續，烏克蘭城市也遭到飛彈和無人機轟炸。

儘管川普有時對普亭持續攻擊烏克蘭表示不滿，但川普並未兌現威脅對俄國實施新制裁。