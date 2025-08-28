快訊

俄軍大規模空襲基輔…英國文化協會建築受損 英召俄大使抗議

中央社／ 倫敦28日綜合外電報導
俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動空襲，造成至少15人喪生，並損毀英國文化協會在基輔的建築，英國外交大臣拉米表示，英國政府今天已召見俄國大使表達抗議。美國聯合通訊社

俄羅斯烏克蘭首都基輔發動空襲，造成至少15人喪生，並損毀英國文化協會在基輔的建築，英國外交大臣拉米表示，英國政府今天已召見俄國大使表達抗議。

法新社報導，拉米（David Lammy）在社群媒體X平台發文指出：「普亭昨夜的攻擊奪走平民性命，摧毀住宅並損壞英國文化協會（British Council）及歐盟駐基輔代表處在內等建築…我們已召見俄羅斯大使。」

俄軍大規模空襲基輔，歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天誓言對俄羅斯維持「最大程度施壓」，英國首相施凱爾（Keir Starmer）也發聲譴責。

施凱爾今天指控俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「蓄意破壞」任何與烏克蘭達成和平的希望。

施凱爾在社群平台X發文寫道：「普亭正在殺害孩童及平民，並蓄意破壞締造和平的希望。這樣的殺戮必須停止。」

英國 基輔 普亭 空襲 烏克蘭 俄羅斯 施凱爾 俄烏戰爭

