中央社／ 布魯塞爾28日綜合外電報導
025年8月28日，在俄羅斯入侵烏克蘭期間，基輔遭到大規模無人機和飛彈襲擊，一架消防直升機飛過一棟嚴重受損的住宅大樓。法新社
俄軍大規模空襲烏克蘭首都基輔至少釀15死，歐盟執行委員會主席范德賴恩今天誓言對俄羅斯維持「最大程度施壓」，英國首相、法國總統及德國外交部長也紛紛發聲譴責。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）在布魯塞爾告訴記者，俄軍無人機與飛彈襲擊「顯示克里姆林宮（Kremlin）不會停止威脅烏克蘭，它盲目殺害平民、男女及孩童，甚至把歐盟當作目標」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天指控俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「蓄意破壞」任何與烏克蘭達成和平的希望。

施凱爾在社群平台X發文寫道：「普亭正在殺害孩童及平民，並蓄意破壞締造和平的希望。這樣的殺戮必須停止。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天指控，俄羅斯對烏克蘭的襲擊展現「恐怖與野蠻行徑」。

馬克宏在X發文談到：「共629枚飛彈及無人機一夜間襲擊烏克蘭，這就是俄羅斯的和平構想。」他指控莫斯科當局「蓄意」把住宅區和民用基礎設施當作目標。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）今天指出，俄羅斯襲擊基輔，甚至對當地的歐盟外交機構造成破壞，對於這樣的行徑必須有所回應。

瓦德福在記者會表示：「我們昨晚再次以非常可怕的方式經歷俄羅斯襲擊與轟炸基輔，平民與孩童身亡，歐盟代表團也遭到攻擊。俄軍做出如此行徑必須承擔後果。」

歐盟 基輔 俄軍 飛彈 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

俄國7月以來最大規模空襲！基輔14死48傷 歐盟代表團大樓也遭殃

英國天空新聞報導，俄軍28日徹夜大規模空襲烏克蘭首都基輔，造成至少14人死亡、48人受傷，摧毀當地7個區的公寓大樓和其他...

俄軍空襲基輔死亡數增至15人！歐盟、英法德紛紛譴責

俄軍大規模空襲烏克蘭首都基輔至少釀15死，歐盟執行委員會主席范德賴恩今天誓言對俄羅斯維持「最大程度施壓」，英國首相、法國...

至少15人喪命…俄軍大規模空襲基輔 克宮：仍有意繼續外交談判

俄羅斯軍隊稍早對烏克蘭首都基輔發動大規模無人機和飛彈攻擊，造成至少15人喪命、數十人受傷後，克里姆林宮今天堅稱依然有意繼...

俄再度空襲基輔釀8死45傷 澤倫斯基點名大陸、匈牙利回應「別再沉默」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯再度空襲烏克蘭首都基輔，造成至少8人喪生、數...

俄國不接受歐洲部隊駐烏維和 反對太快進行「普澤會」

克里姆林宮27日表示，反對歐洲國家對烏克蘭派維和部隊，並且反對俄羅斯總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基很快見面的構想。

烏克蘭成「怪異錢坑」 范斯認為川澤2月白宮爭執已算客氣

烏克蘭總統澤倫斯基2月前往白宮，與美國總統川普及副總統范斯會晤，最終卻演變成一場火爆口角衝突。范斯27日接受今日美國報獨...

