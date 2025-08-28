俄軍空襲基輔死亡數增至15人！歐盟、英法德紛紛譴責

俄軍大規模空襲烏克蘭首都基輔至少釀15死，歐盟執行委員會主席范德賴恩今天誓言對俄羅斯維持「最大程度施壓」，英國首相、法國總統及德國外交部長也紛紛發聲譴責。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）在布魯塞爾告訴記者，俄軍無人機與飛彈襲擊「顯示克里姆林宮（Kremlin）不會停止威脅烏克蘭，它盲目殺害平民、男女及孩童，甚至把歐盟當作目標」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天指控俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「蓄意破壞」任何與烏克蘭達成和平的希望。

施凱爾在社群平台X發文寫道：「普亭正在殺害孩童及平民，並蓄意破壞締造和平的希望。這樣的殺戮必須停止。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天指控，俄羅斯對烏克蘭的襲擊展現「恐怖與野蠻行徑」。

馬克宏在X發文談到：「共629枚飛彈及無人機一夜間襲擊烏克蘭，這就是俄羅斯的和平構想。」他指控莫斯科當局「蓄意」把住宅區和民用基礎設施當作目標。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）今天指出，俄羅斯襲擊基輔，甚至對當地的歐盟外交機構造成破壞，對於這樣的行徑必須有所回應。

瓦德福在記者會表示：「我們昨晚再次以非常可怕的方式經歷俄羅斯襲擊與轟炸基輔，平民與孩童身亡，歐盟代表團也遭到攻擊。俄軍做出如此行徑必須承擔後果。」