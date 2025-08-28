至少15人喪命…俄軍大規模空襲基輔 克宮：仍有意繼續外交談判

快訊

中央社／ 莫斯科28日綜合外電報導
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回覆法新社記者提問時說道：「俄羅斯武裝部隊正執行任務。他們持續攻擊軍事設施及其周邊基礎設施。」路透資料照

俄羅斯軍隊稍早對烏克蘭首都基輔發動大規模無人機和飛彈攻擊，造成至少15人喪命、數十人受傷後，克里姆林宮今天堅稱依然有意繼續外交談判，但俄軍仍會持續打擊烏克蘭。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回覆法新社記者提問時說道：「俄羅斯武裝部隊正執行任務。他們持續攻擊軍事設施及其周邊基礎設施。」

他還提到：「同時，俄羅斯依然有興趣繼續談判進程，意圖透過政治與外交手段來實現我們的目標。」

另外，俄羅斯軍方今天宣稱，俄軍於夜間動用極音速飛彈攻擊烏克蘭的軍事基地。

俄羅斯國防部在社群媒體發文指出，俄羅斯聯邦武裝部隊於夜間進行打擊，目標是烏克蘭的軍工企業和空軍基地。

