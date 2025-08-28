聽新聞
俄國7月以來最大規模空襲！基輔14死48傷 歐盟代表團大樓也遭殃
英國天空新聞報導，俄軍28日徹夜大規模空襲烏克蘭首都基輔，造成至少14人死亡、48人受傷，摧毀當地7個區的公寓大樓和其他建築。罹難者還包含2歲、14歲和17歲的孩童及少年。英國BBC指出，這是俄軍7月以來針對基輔發動的最大規模空襲。
基輔當局指出，俄軍共發射598架無人機及31枚飛彈空襲烏克蘭，鎖定烏克蘭境內13個地點，不過基輔當局並沒有明確說明這13個地點。烏克蘭軍方稱共擊落563架無人機及26枚飛彈，碎片散落在26個地點。
烏克蘭空軍表示：「俄羅斯發動了又一次殘忍攻擊，又一次造成平民傷亡，這之中還包含兒童。我們對失去摯愛的親屬致上最真誠的哀悼，俄羅斯戰爭罪犯必須被處罰。」
天空新聞拍到的畫面顯示，搜救隊員仍持續進行搜救工作，試圖從大樓廢墟中救出受困民眾，預計傷亡人數還會增加。
除了住宅大樓遭俄軍空襲破壞，位於基輔的歐盟代表團大樓也因空襲「嚴重受損」 。歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）稱這是「俄國蓄意襲擊」，並補充說「歐盟不會被嚇倒。俄國的侵略只會加強我們和烏克蘭及其人民站在一起的決心」。
歐盟駐烏克蘭大使馬瑟諾娃（Katarina Mathernova）分享了歐盟代表團大樓受損照片，並說「大樓因衝擊波受到嚴重破壞」。照片顯示，大樓多面窗戶被震碎，辦公室天花板大面積脫落。
馬瑟諾娃說：「這就是俄方對促成和平行動的真實回答。」
