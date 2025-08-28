快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

俄再度空襲基輔釀8死45傷 澤倫斯基點名大陸、匈牙利回應「別再沉默」

中央社／ 基輔28日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯再度空襲烏克蘭首都基輔，造成至少8人喪生、數十人受傷，並呼籲中國做出回應。 歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯再度空襲烏克蘭首都基輔，造成至少8人喪生、數十人受傷，並呼籲中國做出回應。 歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯再度空襲烏克蘭首都基輔，造成至少8人喪生、數十人受傷，並呼籲中國做出回應。

澤倫斯基在社群平台X上寫道：「我們的城市和社區再度遭到大規模攻擊，再次釀成死傷。」他還說，罹難者包括1名孩童，並指出死亡人數增至8人。

美聯社引述基輔有關當局最新消息報導，死傷人數增至8死、45傷。

澤倫斯基表示，這顯示俄方無意從事「真正的外交」。

澤倫斯基在X發文說：「俄羅斯選擇使用彈道飛彈，不願坐上談判桌；選擇繼續殺戮，而非結束戰爭。」

法新社報導，澤倫斯基還說，烏克蘭期待國際社會有所回應，包括祭出新制裁，並特別呼籲中國和匈牙利採取強硬立場。

澤倫斯基在文中寫道：「我們期待中國會對目前情勢做出回應。中國先前一再呼籲不要讓戰爭擴大、呼籲停火，但這始終無法實現，原因在於俄羅斯。我們也期待匈牙利有所回應。」

澤倫斯基說：「我們期待世界上所有曾呼籲和平、但現在卻更多時候保持沉默而不是採取原則立場的人做出回應。」

烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）稍早表示，這波空襲造成4人死亡，約30人受傷。基輔軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）則說，罹難者包括1名14歲少女，另有5名孩童受傷，傷勢程度不一，年齡為7歲到17歲不等。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）形容這波空襲是「大規模攻擊」，對基輔多個區域造成破壞。

克里契科說，俄軍從多個方向發射彈道飛彈、巡弋飛彈，以及伊朗設計的「見證者」（Shahed）無人機，「有系統地」鎖定住宅大樓攻擊。

克里契科通報，達爾尼茨基區（Darnytsky）一棟5層大樓倒塌，市中心一座購物商場也遇襲。

