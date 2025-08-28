快訊

烏克蘭成「怪異錢坑」 范斯認為川澤2月白宮爭執已算客氣

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在美國白宮橢圓辦公室，與美國總統川普（中）及副總統范斯（右）交談。路透
烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在美國白宮橢圓辦公室，與美國總統川普（中）及副總統范斯（右）交談。路透

烏克蘭總統澤倫斯基2月前往白宮，與美國總統川普及副總統范斯會晤，最終卻演變成一場火爆口角衝突。范斯27日接受今日美國報獨家專訪時表示，他並非想要挑釁澤倫斯基，但這場交鋒有助外界理解美國政府對烏克蘭的關切。

范斯表示：「人們有時會意見不合，我希望我們真的在橢圓辦公室當眾鬧翻嗎？不一定。」但補充指出，對於這場震驚全球的轉播衝突，「我認為讓美國民眾看到這一幕是有用的。」

澤倫斯基當時原本是為了簽署礦產資源協議而訪美，卻與川普、范斯爆發激烈爭執，最後不歡而散，引發外界猜測，范斯是否刻意設計讓澤倫斯基在公開場合出醜。范斯則在受訪時承認，將這次會議稱為爭執已經算「客氣了」。

他強調，美烏之間存在許多共識，也難免有分歧，但自己真正關切的不是澤倫斯基，而是拜登政府對烏克蘭承諾的1280億美元（新台幣約4兆元）援助。

范斯說：「這段關係讓我真正困擾的不是烏克蘭，而是美國自身，特別是拜登的民主黨政府。」他表示，澤倫斯基在拜登任內會到華府拿走數十億美元，「卻沒有任何真正的目標、外交，也沒有任何概念說明我們要用那一千億美元換來什麼」。

他進一步指出：「這一直遠比澤倫斯基向華府尋求援助更令我沮喪，拜登政府沒有如何結束戰爭的計畫，感覺就像一個怪異的錢坑，我們不斷往問題砸錢，卻沒有任何真正的計畫來解決問題。這總是讓我非常沮喪。」

范斯表示，他與川普曾多次與澤倫斯基進行「良好對話」，將繼續為和平努力。他說：「在這個問題上，我們與澤倫斯基總統大體一致。雖然存在一些分歧，但我們當然希望維護烏克蘭的領土完整，也不希望俄羅斯征服整個國家。」

至於川普提出烏克蘭放棄俄占區換取停戰的「交換土地」想法，范斯指出，美方認為戰爭已達到俄烏雙方都未取得實質成果的地步。他說：「對包括美國在內的所有人來說，最好的方式是停止殺戮，並將這場衝突帶向和平解決。」

