澤倫斯基任命新駐美大使 烏方29日紐約與美會晤

美國推動外交斡旋結束俄烏戰爭下，烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，已任命前副總理出任新的駐美大使，並透露烏方官員29日將在紐約與美方會晤。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在上傳社群媒體的夜間例行談話中表示，他已簽署命令，指派前副總理斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）出任駐美大使這項要職。他說：「在許多方面來說，烏克蘭的長期安全仰賴與美的雙邊關係。」

斯特法尼希納將接替自2021年出任駐美大使的瑪卡羅娃（Oksana Markarova）。俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，瑪卡羅娃於川普前任拜登（Joe Biden）政府任內負責協調美國援助資金。

澤倫斯基今天同時表示，他的幕僚28日「在瑞士舉行會議之後」，29日將在美國紐約與美方官員會晤，作為推動終結俄烏戰爭持續外交努力的一環。

澤倫斯基指出，他的幕僚長葉爾馬克（AndriyYermak）及前國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）昨天剛在卡達參與調解會談，今天則繼續在沙烏地阿拉伯協商。

美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）先前向美國媒體表示，他本週將會見烏克蘭代表團。

在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與川普在阿拉斯加州舉行峰會、川普接著在華府與澤倫斯基及歐洲盟友會晤之後，終結俄烏戰爭的外交斡旋步調近幾週明顯加快。

川普先前表示，他希望促成俄、烏兩國總統面對面會談，但目前進展有限，莫斯科與基輔互指對方是僵局的癥結。

烏克蘭在簽署任何和平協議前，要求西方提供安全保障，以遏制未來俄羅斯再次進犯。

澤倫斯基今天表示，他從莫斯科方面看到「非常傲慢且消極的談判訊號」。

他強調必須施加「壓力」，以「迫使俄羅斯採取實質行動」。