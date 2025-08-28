文字對抗坦克！烏克蘭等3國記者入圍哈維爾人權獎

快訊

中央社／ 布拉格28日專電
圖為2023年烏軍士兵在頓巴斯前線抵抗俄軍。(美聯社)
圖為2023年烏軍士兵在頓巴斯前線抵抗俄軍。(美聯社)

第13屆「哈維爾人權獎」的決選入圍者分別是烏克蘭、喬治亞與亞塞拜然的記者。哈維爾圖書館館方表示，記者是自由思想的試金石，這些人因言論自由而被監禁、遭受酷刑，「用文字對抗坦克的記者，最終才是真正的勝利者。」

根據捷克媒體Seznam Zprávy報導，由歐洲理事會議員大會（PACE）組成的7人國際評審團，在26日選出3位來自烏克蘭、喬治亞與亞塞拜然的記者，入圍第13屆哈維爾人權獎（Václav Havel Human Rights Prize）決選。

此獎項將由歐洲理事會議員大會與位在捷克的哈維爾圖書館（Václav Havel Library）及「七七憲章基金會」（The Charter 77 Foundation）共同頒發。

哈維爾圖書館館長塞德拉切克（Tomáš Sedláček）表示，即使在2025年，世界上仍存在侵犯人權的情況，這說明談論這些案例的必要性。哈維爾人權獎的入圍者以決心與勇氣實踐哈維爾倡導的價值，也就是自由、真理與人的尊嚴。

塞德拉切克說，「評審團選出3位記者意義非凡。記者是自由思想的試金石。在我們看來也許理所當然，但這些人卻因為言論自由而被監禁、遭受酷刑。在一個禁止皺眉的國家，即使是笑容都是虛假的。而那些用文字對抗坦克的記者，最終才是真正的勝利者。」

七七憲章基金會執行長佛爾達諾娃（JolanaVoldánová）表示，「我們的共同點在於，願意公開捍衛並大聲推動公民與人權。我們會努力不懈，因為爭取普世價值的戰役在世界各地幾乎從未停止。」

入選的阿馬格洛別利（Mzia Amaghlobeli）是喬治亞記者，同時是獨立媒體Batumelebi與Netgazeti的共同創辦人。她因揭露政府暴力鎮壓反對派示威而被捕，並在獄中遭受嚴酷對待。這起案件引起國際關注，讓她成為新聞自由的象徵，提醒世人記者在捍衛人權上的關鍵角色。

布特克維奇（Maksym Butkevyč）是烏克蘭記者與人權捍衛者，也是人權中心ZMINA與新聞媒體Hromadske Radio的共同創辦人。2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，布特克維奇加入烏軍，隨後被俄軍俘虜並遭判刑13年，在嚴酷環境下被囚禁2年多，直到去年才在戰俘交換中獲釋。

哈桑利（Ulvi Hasanli）是亞塞拜然記者，自2016年起擔任獨立媒體Abzas Media主任。自2011年以來，他不斷受到政府打壓，包括任意拘留、酷刑與政治陷害。今年6月，他被判刑9年，目前仍在監禁中，期間進行絕食並遭到隔離。

今年哈維爾人權獎的主題是「不自由中的藝術家」，除了得主外，頒獎典禮還有白俄羅斯作家兼記者菲利潘科（Saša Filipenko）、俄羅斯藝術家斯科希連科（Alexandra Skočilenko）、尼加拉瓜畫家兼記者希龍（Samantha Jirón）、亞塞拜然饒舌歌手與行動者阿里（Jamal Ali）都將出席。目前他們皆流亡海外。

哈維爾人權獎以已故捷克前總統哈維爾（VáclavHavel）命名，藉此紀念這位反極權鬥士、1989年絲絨革命領袖，以及時刻警惕權力濫用的象徵。得主除獲頒獎狀與獎章，還將獲得6萬歐元（約新台幣213萬元）獎金。

去年哈維爾人權獎得主是委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。她長期揭露國內人權侵犯，同時也是公民組織Súmate的共同創辦人，推動公民與政治自由以及社會參與。

