快訊

傳外長林佳龍密訪菲律賓政府高層 引發菲「一個中國」政策動搖疑慮

張惇涵出任政院秘書長 總統府副秘書長可望由鄭俊昇接任

日本也有感！台灣地牛翻身規模6 沖繩最大震度2級

克宮不接受歐洲部隊烏克蘭維和 反對很快進行普澤會

中央社／ 莫斯科/基輔27日綜合外電報導

克里姆林宮今天表示，反對歐洲國家對烏克蘭派維和部隊，並且反對俄羅斯總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基很快見面的構想。

法新社報導，被問到莫斯科針對歐洲維和部隊成為結束俄烏衝突協議其中一部分有何看法時，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們對這些討論抱持否定態度。」

他表示，俄羅斯想阻止北大西洋公約組織（NATO）成員國在烏克蘭進行軍事部署，是這場衝突之所以爆發最早的原因之一。

烏克蘭正在推動以西方國家支持的安全保障來確保俄羅斯不再進行攻擊；莫斯科則要求基輔割讓更多烏東領土。

培斯科夫說，烏克蘭的安全保障是和平談判「最重要主題之一」，並表示莫斯科不會公開討論可能的細節。

克宮同時反對普亭（Vladimir Putin）、澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）高峰會很快就展開的構想。

培斯科夫在進行電話簡報時告訴記者：「為求效率，任何高層，或最高層接觸，都必須妥為安排。」

他表示，俄烏談判團隊負責人正在「接觸」，但沒有針對後續協商訂下時間表。

與此同時，基輔指出，俄羅斯今天對烏克蘭各地的襲擊造成3人喪生、超過10萬個家庭無電可用。

烏克蘭能源部在聲明中指出：「俄羅斯攻擊6個州輸送能源和天然氣的基礎設施。」

謀和不順之際，澤倫斯基呼籲美國對莫斯科持續進行攻擊之舉採取堅定立場。

他在社群媒體上指出：「俄羅斯人繼續戰爭，忽視舉世要求停止殺戮和毀滅的呼聲。必須採行新作為升高對俄羅斯施壓，以停止攻擊，確保真正的安全保障。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

美特使近日將見烏克蘭代表 稱持續與俄羅斯談判「普亭已展現誠意」

澤倫斯基指收到習近平國慶賀電並致謝 中國卻避談

川普：若普亭不同意俄烏停火 擬對俄祭經濟制裁

態度轉彎？ 川普：我跟習近平說過 很榮幸中國學生留學美國

相關新聞

年約數千人犯險逃離…烏克蘭放寬出入境限制 18-22歲男性可出國了

自俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭以來，18至60歲的男性原本只能在獲得許可的情況下離境，以防止有人逃避徵兵。

美特使近日將見烏克蘭代表 稱持續與俄羅斯談判「普亭已展現誠意」

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，他本週將在紐約會見烏克蘭代表，並說華府持續跟俄羅斯談判，尋求終結俄...

人類為何戰爭？史學家全面剖析四大成因

當冷戰在35年前結束時，許多人都相信戰爭不再是一種解決政治歧見與國家安全衝突的方法。這項觀點很快就被證明大錯特錯。就在本書即將出版之際，兩場重大戰爭已然爆發。第一場是2022年俄羅斯針對烏克蘭的侵略，第二場則是以色列和哈瑪斯圍繞加薩地區展開的全面衝突。兩場戰爭都是源自於國境安全問題，既是本書最後一章的主題，也是過往數千年來導致人類選擇戰爭的主因之一。

俄烏和談如跳探戈 川普左批俄羅斯、右稱「澤倫斯基沒那麼無辜」

美國總統川普26日主持內閣會議，被問及俄羅斯將烏克蘭總統澤倫斯基視為不合法的領導人時，斥之為「裝腔作勢」。但他同時也表示...

川普力推歐洲軍隊進烏克蘭 歐洲民眾為何反對？

美國總統川普日前提出，若基輔與莫斯科達成和平協議，美國願意為烏克蘭提供某種安全保障，並支持法國與英國提出的計畫，即在和平...

川普：若普亭不同意俄烏停火 擬對俄祭經濟制裁

美國總統川普今天表示，如果俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）未能同意在俄烏戰爭中停火，他已準備好要對俄羅斯祭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。