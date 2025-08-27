克宮不接受歐洲部隊烏克蘭維和 反對很快進行普澤會

克里姆林宮今天表示，反對歐洲國家對烏克蘭派維和部隊，並且反對俄羅斯總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基很快見面的構想。

法新社報導，被問到莫斯科針對歐洲維和部隊成為結束俄烏衝突協議其中一部分有何看法時，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們對這些討論抱持否定態度。」

他表示，俄羅斯想阻止北大西洋公約組織（NATO）成員國在烏克蘭進行軍事部署，是這場衝突之所以爆發最早的原因之一。

烏克蘭正在推動以西方國家支持的安全保障來確保俄羅斯不再進行攻擊；莫斯科則要求基輔割讓更多烏東領土。

培斯科夫說，烏克蘭的安全保障是和平談判「最重要主題之一」，並表示莫斯科不會公開討論可能的細節。

克宮同時反對普亭（Vladimir Putin）、澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）高峰會很快就展開的構想。

培斯科夫在進行電話簡報時告訴記者：「為求效率，任何高層，或最高層接觸，都必須妥為安排。」

他表示，俄烏談判團隊負責人正在「接觸」，但沒有針對後續協商訂下時間表。

與此同時，基輔指出，俄羅斯今天對烏克蘭各地的襲擊造成3人喪生、超過10萬個家庭無電可用。

烏克蘭能源部在聲明中指出：「俄羅斯攻擊6個州輸送能源和天然氣的基礎設施。」

謀和不順之際，澤倫斯基呼籲美國對莫斯科持續進行攻擊之舉採取堅定立場。

他在社群媒體上指出：「俄羅斯人繼續戰爭，忽視舉世要求停止殺戮和毀滅的呼聲。必須採行新作為升高對俄羅斯施壓，以停止攻擊，確保真正的安全保障。」