美特使近日將見烏克蘭代表 稱持續與俄羅斯談判「普亭已展現誠意」

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，他本週將在紐約會見烏克蘭代表，並說華府持續跟俄羅斯談判，尋求終結俄烏戰爭。 法新社
美國特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，他本週將在紐約會見烏克蘭代表，並說華府持續跟俄羅斯談判，尋求終結俄烏戰爭

魏科夫在福斯新聞（Fox News）節目「拜爾特別報導」（Special Report with Bret Baier）受訪說：「我本週會和烏方見面，因此我本週將在紐約與他們會談，這是重要的信號。我們每天都跟俄羅斯談。」

魏科夫指出，他認為俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）希望結束俄烏戰爭，「我認為他（普亭）已試圖展現誠意交涉，他於阿拉斯加州的峰會上確實如此。然而這場戰爭非常複雜」。

路透社報導，美國總統川普本月15日在阿拉斯加州與普亭舉行峰會，18日又於白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），還有北大西洋公約組織（NATO）及歐洲多國領袖。

川普在這些會談後表示，澤倫斯基和普亭將舉行雙邊會談，之後他也將出席美俄烏三方會談。

澤倫斯基先前則指控俄羅斯正盡一切所能避免他和普亭會談，俄國則聲稱這類會談的議程尚未就緒。

魏科夫說道：「我認為我們最終可能會看到一場雙邊會談。我個人認為，總統需要坐上談判桌才能敲定協議。」

