年約數千人犯險逃離…烏克蘭放寬出入境限制 18-22歲男性可出國了
(德國之聲中文網)自俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭以來，18至60歲的男性原本只能在獲得許可的情況下離境，以防止有人逃避徵兵。
烏克蘭總理表示，新規適用於「所有公民」，包括已經人在海外的烏克蘭人，他們現在可以返回烏克蘭並再次離境。根據聯合國的數據，目前有超過560萬烏克蘭人生活在海外，其中大多數在歐洲國家。
戰爭期間，每年有數千名男性試圖離開烏克蘭，有些人甚至冒著被逮捕的風險逃離祖國。18至22歲的男性不會被徵入伍。目前烏克蘭最低徵兵年齡為25歲，這是在去年下調之後的新標準。
