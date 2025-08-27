俄烏和談如跳探戈 川普左批俄羅斯、右稱「澤倫斯基沒那麼無辜」

美國總統川普26日主持內閣會議，被問及俄羅斯將烏克蘭總統澤倫斯基視為不合法的領導人時，斥之為「裝腔作勢」。但他同時也表示，澤倫斯基在俄烏和談停滯上「也不是完全無辜」。

基輔獨立報與C-SPAN報導，川普表示：「他們說什麼根本無關緊要，大家都只是做做樣子，全是胡說八道。」

俄羅斯外長拉夫羅夫近日接受NBC新聞採訪時表示，俄羅斯總統普亭願與澤倫斯基會面，但前提是會面能帶來實質成果，然而議程目前根本還沒準備就緒，普亭不會僅為了合影就會面。他還說，克里姆林宮不承認澤倫斯基是烏克蘭的合法領導人，並聲稱普亭無法與澤倫斯基簽署和平協議，則是因為後者沒有簽署法律文件的權力。

基輔獨立報指出，雖然川普否定了俄方關於澤倫斯基合法性的說法，但他既未承諾對莫斯科拖延行徑採取懲罰措施，也未替澤倫斯基辯護。

當被問及俄羅斯是否有最後期限必須達成協議或面臨懲罰時，川普雖拒絕設定時間表，但表示經濟制裁是一種可能性。他說：「如果我真的得這麼做，那我心裡的打算會非常嚴重。」並指出，美國可能發動一場對俄羅斯不利的經濟戰。

不過川普仍強調，他並不希望俄羅斯遭受這樣的打擊，同時補充澤倫斯基也可能承擔後果。他說：「澤倫斯基也不是完全無辜，跳探戈總得兩個人配合。」

川普還表示，戰爭非常棘手，也非常可怕，但戰爭就是如此，永遠無法預料，情勢瞬息萬變。他說：「人們參戰時以為自己會贏，結果卻被痛打，失去國家，數百萬人喪生。沒有人在開戰時想到自己會輸。我敢肯定烏克蘭也以為自己會贏，打敗一個比你大15倍的人，拜登不應該讓這種事情發生。」