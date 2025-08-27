快訊

俄烏和談如跳探戈 川普左批俄羅斯、右稱「澤倫斯基沒那麼無辜」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普26日在白宮主持內閣會議。路透

美國總統川普26日主持內閣會議，被問及俄羅斯烏克蘭總統澤倫斯基視為不合法的領導人時，斥之為「裝腔作勢」。但他同時也表示，澤倫斯基在俄烏和談停滯上「也不是完全無辜」。

基輔獨立報與C-SPAN報導，川普表示：「他們說什麼根本無關緊要，大家都只是做做樣子，全是胡說八道。」

俄羅斯外長拉夫羅夫近日接受NBC新聞採訪時表示，俄羅斯總統普亭願與澤倫斯基會面，但前提是會面能帶來實質成果，然而議程目前根本還沒準備就緒，普亭不會僅為了合影就會面。他還說，克里姆林宮不承認澤倫斯基是烏克蘭的合法領導人，並聲稱普亭無法與澤倫斯基簽署和平協議，則是因為後者沒有簽署法律文件的權力。

基輔獨立報指出，雖然川普否定了俄方關於澤倫斯基合法性的說法，但他既未承諾對莫斯科拖延行徑採取懲罰措施，也未替澤倫斯基辯護。

當被問及俄羅斯是否有最後期限必須達成協議或面臨懲罰時，川普雖拒絕設定時間表，但表示經濟制裁是一種可能性。他說：「如果我真的得這麼做，那我心裡的打算會非常嚴重。」並指出，美國可能發動一場對俄羅斯不利的經濟戰。

不過川普仍強調，他並不希望俄羅斯遭受這樣的打擊，同時補充澤倫斯基也可能承擔後果。他說：「澤倫斯基也不是完全無辜，跳探戈總得兩個人配合。」

川普還表示，戰爭非常棘手，也非常可怕，但戰爭就是如此，永遠無法預料，情勢瞬息萬變。他說：「人們參戰時以為自己會贏，結果卻被痛打，失去國家，數百萬人喪生。沒有人在開戰時想到自己會輸。我敢肯定烏克蘭也以為自己會贏，打敗一個比你大15倍的人，拜登不應該讓這種事情發生。」

人類為何戰爭？史學家全面剖析四大成因

當冷戰在35年前結束時，許多人都相信戰爭不再是一種解決政治歧見與國家安全衝突的方法。這項觀點很快就被證明大錯特錯。就在本書即將出版之際，兩場重大戰爭已然爆發。第一場是2022年俄羅斯針對烏克蘭的侵略，第二場則是以色列和哈瑪斯圍繞加薩地區展開的全面衝突。兩場戰爭都是源自於國境安全問題，既是本書最後一章的主題，也是過往數千年來導致人類選擇戰爭的主因之一。

川普力推歐洲軍隊進烏克蘭 歐洲民眾為何反對？

美國總統川普日前提出，若基輔與莫斯科達成和平協議，美國願意為烏克蘭提供某種安全保障，並支持法國與英國提出的計畫，即在和平...

川普：若普亭不同意俄烏停火 擬對俄祭經濟制裁

美國總統川普今天表示，如果俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）未能同意在俄烏戰爭中停火，他已準備好要對俄羅斯祭...

俄羅斯還在推進！烏證實俄軍攻入聶伯羅彼得羅夫斯克州 恐已占領2村

CNN與BBC報導，當以外交手段結束俄烏戰爭的努力陷入停滯之際，俄軍正加緊推進。烏克蘭軍方26日承認，俄羅斯部隊已進入烏...

普澤會沒下文 川普推託「普亭不喜歡澤倫斯基」

美國總統川普廿五日表示，俄羅斯總統普亭不願意與烏克蘭總統澤倫斯基會面，是因為普亭「不喜歡」澤倫斯基。

