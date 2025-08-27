川普力推歐洲軍隊進烏克蘭 歐洲民眾為何反對？

美國總統川普日前提出，若基輔與莫斯科達成和平協議，美國願意為烏克蘭提供某種安全保障，並支持法國與英國提出的計畫，即在和平協議後派遣所謂「安撫／再保證」部隊（reassurance force）進駐烏克蘭，以遏制俄羅斯的進一步侵略。然而，華爾街日報27日報導，該計畫在歐洲面臨一個關鍵障礙：民眾的強烈反對。

歐洲領導人發現，許多選民反對任何將軍隊置於危險之中的部署。東歐國家不願將兵力從自身邊境調離，這些邊境構成北約東翼防線。義大利和德國反對聲音廣泛，德國尤受二戰遺緒影響。

德國總理梅爾茨計畫與國會磋商可能部署，外長瓦德普爾指出，此舉將超出聯邦國防軍能力，因其正在立陶宛組建裝甲旅。其他政界人士認為討論過早，無和平協議跡象。部署需德國議會批准，執政聯盟僅微弱多數，極右與極左反對派強烈反對。上周民調顯示，56%德國民眾反對，比春季要高。

法國作為主要倡議國，公眾支持取決於最終和平協議，而非停火。Elabe民調3月數據顯示，67%支持協議下派兵，無協議時68%反對。

歐洲官員稱，沒有美國明確支持，難以說服民眾。川普排除派美軍，僅模糊承諾某種角色。歐洲領導人警告，若基輔失守，俄羅斯將進犯他處，駐軍展現承諾。北歐國家包括荷蘭、丹麥、愛沙尼亞支持出兵。馬克宏稱部署駐守基礎設施，非前線，法軍提供戰略支持。