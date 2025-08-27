川普：若普亭不同意俄烏停火 擬對俄祭經濟制裁

快訊

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國總統川普。路透資料照
美國總統川普今天表示，如果俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）未能同意在俄烏戰爭中停火，他已準備好要對俄羅斯祭出經濟制裁。

路透社報導，川普在回答記者有關普亭是否會面臨後果的提問時表示：「如果我必須這麼做，我所想到的制裁是非常、非常嚴重的，但我希望看到戰爭結束…我們有經濟制裁。我說的是經濟層面，因為我們不會捲入一場世界大戰。」

川普在近期推動結束這場已持續超過3年的戰爭時，並未實施長期以來威脅要對普亭採取的制裁，然而他的調解努力至今未見成效。

川普正在尋求烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）與普亭之間進行一對一會談。儘管澤倫斯基原則上已同意進行這類會談，但普亭尚未點頭。克里姆林宮表示，目前沒有安排這類會面的計畫。

川普在白宮內閣會議上說：「這不會是一場世界大戰，但會是一場經濟戰…經濟戰將會很糟糕，對俄羅斯不利，而我不希望如此。」

他還說：「澤倫斯基也並非完全無辜。」

儘管外交進展緩慢，美國和歐洲官員一直討論在達成假設性協議後，美國可能向基輔提供的安全保證，潛在方案包括空中支援或情報共享。

川普長期以來建議利用經濟手段對交戰國施壓。他準備從27日起，對印度出口至美國的商品再加徵25%關稅，以懲罰新德里當局持續購買俄羅斯石油。印度是俄羅斯石油的最大消費國之一。

川普今天還暗示，他不排除「對俄羅斯或烏克蘭祭出代價極高的強力關稅制度」來實現和平。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

