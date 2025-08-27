俄羅斯還在推進！烏證實俄軍攻入聶伯羅彼得羅夫斯克州 恐已占領2村

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張取自俄羅斯國防部25日發布影像的截圖中，俄軍士兵在占領烏克蘭聶伯羅彼得羅夫斯克州的扎波里日凱村後展示國旗。路透
CNN與BBC報導，當以外交手段結束俄烏戰爭的努力陷入停滯之際，俄軍正加緊推進。烏克蘭軍方26日承認，俄羅斯部隊已進入烏克蘭東部工業區聶伯羅彼得羅夫斯克州，並試圖建立據點。多位烏克蘭開源情報研究人員則證實，俄軍已奪取該州2個村莊。

根據追蹤戰場動態的組織「DeepState」，俄軍目前已占領扎波里日凱（Zaporizke）和新赫爾希伊夫卡（Novoheorhiivka）。俄羅斯國防部先前聲稱奪下這兩地，「X」上也流傳據稱俄軍在扎波里日凱展示國旗與軍旗的畫面。

不過，烏克蘭軍方反駁相關說法，指控這是虛假訊息，強調「仍然控制」扎波里日凱，「新赫爾希伊夫卡村地區也正發生激烈戰鬥」。

烏軍發言人特列古博夫（Viktor Trehubov）向路透表示，俄軍已進入扎波里日凱和新赫爾希伊夫卡，試圖建立立足點。他說：「我們的部隊正在奮戰以守住陣地。」他還告訴BBC，這是聶伯羅彼得羅夫斯克州首次遭遇如此大規模的攻擊，但強調俄軍的推進已被阻止。

DeepState的地圖顯示，聶伯羅彼得羅夫斯克州至少還有另外兩個村莊，若非已被占領，即是正發生戰鬥。不過，在這個面積逾3萬1000平方公里的州內，相關戰區僅屬局部。

聶伯羅彼得羅夫斯克州並不在俄羅斯聲稱兼併的烏克蘭五州之內，但俄軍7月曾宣布奪下該州首個村莊。CNN指出，俄方加強對烏方施壓，要求在任何和平談判中放棄領土，烏軍則在人員和武器上均處於劣勢，難以抵禦俄軍在東部大部分地區的持續推進。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

