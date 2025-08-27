俄羅斯還在推進！烏證實俄軍攻入聶伯羅彼得羅夫斯克州 恐已占領2村

CNN與BBC報導，當以外交手段結束俄烏戰爭的努力陷入停滯之際，俄軍正加緊推進。烏克蘭軍方26日承認，俄羅斯部隊已進入烏克蘭東部工業區聶伯羅彼得羅夫斯克州，並試圖建立據點。多位烏克蘭開源情報研究人員則證實，俄軍已奪取該州2個村莊。

Ukraine's first official acknowledgment of Russian forces entering the Dnipropetrovsk region—specifically the villages of Zaporizke and Novogeorgiivka in its easternmost sector—marks a concerning escalation, confirmed by Dnipro Operational Strategic Group spokesperson Viktor… pic.twitter.com/CjsP6BiIr7 — World Intel 24 (@WorldIntel24) 2025年8月26日

根據追蹤戰場動態的組織「DeepState」，俄軍目前已占領扎波里日凱（Zaporizke）和新赫爾希伊夫卡（Novoheorhiivka）。俄羅斯國防部先前聲稱奪下這兩地，「X」上也流傳據稱俄軍在扎波里日凱展示國旗與軍旗的畫面。

🇷🇺 Footage of the liberation of the settlement of Zaporizke in the Dnipropetrovsk region by servicemen of the "Vostok" group was shown by the Russian Ministry of Defence pic.twitter.com/smv0HgCBO8 — Bernadette 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪🇷🇺🇵🇸 (@BDooher) 2025年8月26日

不過，烏克蘭軍方反駁相關說法，指控這是虛假訊息，強調「仍然控制」扎波里日凱，「新赫爾希伊夫卡村地區也正發生激烈戰鬥」。

烏軍發言人特列古博夫（Viktor Trehubov）向路透表示，俄軍已進入扎波里日凱和新赫爾希伊夫卡，試圖建立立足點。他說：「我們的部隊正在奮戰以守住陣地。」他還告訴BBC，這是聶伯羅彼得羅夫斯克州首次遭遇如此大規模的攻擊，但強調俄軍的推進已被阻止。

DeepState的地圖顯示，聶伯羅彼得羅夫斯克州至少還有另外兩個村莊，若非已被占領，即是正發生戰鬥。不過，在這個面積逾3萬1000平方公里的州內，相關戰區僅屬局部。

聶伯羅彼得羅夫斯克州並不在俄羅斯聲稱兼併的烏克蘭五州之內，但俄軍7月曾宣布奪下該州首個村莊。CNN指出，俄方加強對烏方施壓，要求在任何和平談判中放棄領土，烏軍則在人員和武器上均處於劣勢，難以抵禦俄軍在東部大部分地區的持續推進。