普澤會沒下文 川普推託「普亭不喜歡澤倫斯基」

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國總統川普廿五日表示，俄羅斯總統普亭不願意與烏克蘭總統澤倫斯基會面，是因為普亭「不喜歡」澤倫斯基。

基輔獨立報報導，川普在橢圓辦公室向記者表示，他每次與普亭的對話都是「愉快的對話」，但「炸彈接著就會不幸地落到基輔或其他地方，然後我會非常生氣。我認為我們會結束這場戰爭，這很艱難，戰爭中會發生奇怪的事情」。

川普還對結束俄烏戰爭的可能性發表自相矛盾的言論，表示打算安排俄烏兩國領導人會面，但又說這可能根本不會發生。川普說，普亭和澤倫斯基「真的不喜歡彼此。我原本以為最容易的，坦白說，是俄羅斯和烏克蘭。但結果發現，存在一些個性上的重大衝突」。

澤倫斯基說，包括歐洲國家、加拿大和日本在內的卅多國，已準備支持烏克蘭的安全保證，其中一些國家表示願意提供維和部隊、情報和防空支持。川普則表示，美國的支持將以「後援方式」提供，而歐洲國家將提供具體安全保證。

記者詢問美國可能對烏克蘭提供安全保證的細節，川普表示，尚未討論任何協議細節，川普隨後解釋說，「我們不再向烏克蘭花錢了」。

川普說：「我們不再付錢給烏克蘭，我們給過三千五百億美元。我們被一個不懂自己在做什麼的總統坑了。說實話，我不怪烏克蘭。我的意思是，如果他們來要一千億美元，而且拿到了，也沒問題。」此處所謂「不懂自己在做什麼的總統」，指的是美國前總統拜登。

川普還表示，澤倫斯基是他見過最棒的推銷員，「因為他每次來美國都能帶走五百億美元。他實際上來過一次，就帶走了一千億美元」。

磋商烏克蘭和平 知情人士曝美俄兼談多項能源合作提案

5名知情人士透露，美俄兩國官員本月在協商如何達成烏克蘭和平的會議場邊討論了數項能源合作提案，盼藉此鼓勵莫斯科走向和平，以...

俄烏戰爭爆發以來首次！習近平於烏克蘭獨立日致賀電 澤倫斯基感謝祝賀

上周日（8月24日）是烏克蘭獨立日。中國國家主席習近平向烏克蘭總統澤倫斯基發去賀電表示了祝賀。這是自2022年2月俄烏戰爭爆發以來…

美烏歐領袖白宮會後 川普自曝有「與普亭保持通話」但很氣這件事

美國總統川普今天表示，上週在華盛頓與烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲領袖會面後，他都有和俄羅斯總統普亭保持通話

戰爭未停政局先動？衛報：烏軍前總司令扎盧茲尼拒絕加入澤倫斯基團隊

衛報25日發布長篇報導指出，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andrii Yermak）曾於2024年11月前往倫敦，會見...

普亭為何不願見澤倫斯基？川普親揭原因 直言美國援烏「被坑」

美國總統川普25日表示，俄羅斯總統普亭不願意與烏克蘭總統澤倫斯基會面，是因為他「不喜歡」澤倫斯基。

