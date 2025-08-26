磋商烏克蘭和平 知情人士曝美俄兼談多項能源合作提案

5名知情人士透露，美俄兩國官員本月在協商如何達成烏克蘭和平的會議場邊討論了數項能源合作提案，盼藉此鼓勵莫斯科走向和平，以及作為華府放寬對俄制裁的交換條件。華府並希望藉此促使莫斯科改用美國而非中國的能源科技。

路透社報導，自從俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭而受到國際制裁後，其能源產業便被排除在大多數國際投資之外，也無法達成重大交易。

其中3名消息人士說，美俄官員討論到讓美國石油業巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）重新投入位於俄羅斯遠東地區的薩哈林1號（Sakhalin-1）油氣開發案的可能性。

其中4名消息人士還說，這些官員也提到讓俄羅斯的液化天然氣（LNG）開發案向美國採購設備的可能性，例如正受到西方制裁的北極液化天然氣2號（Arctic LNG 2）計畫。

3名消息人士透露，這些討論是在美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）本月稍早拜訪莫斯科期間進行，當時他拜會了俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和其投資事務特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。

2名消息人士表示，相關討論也在白宮內與川普進行過。有1名消息人士則說，本月15日在美國阿拉斯加州舉行的美俄峰會上，也短暫討論過這些能源合作提案。

埃克森美孚原本持有薩哈林1號30%的營運股份，但2022年俄烏戰爭開打後，埃克森美孚全面退出俄國業務，同年其薩哈林1號持分便遭到莫斯科沒收。

然而，本月阿拉斯加峰會當天，普亭簽署命令允許埃克森美孚等外國投資者拿回薩哈林1號股份，條件是他們須採取行動來協助解除西方對俄羅斯的制裁。

至於俄羅斯的北極液化天然氣2號計畫，美國自2022年起已祭出多輪制裁，阻止其取得運營該地區全年大部分時間所需的西方國家耐冰船隻。

北極液化天然氣2號計劃興建3條天然氣液化生產線，而正在規劃中的第3條生產線預計採用中國供應的技術。但其中1名消息人士說，華府正尋求促使俄羅斯改為採購美國技術，以符合美方更大範圍戰略，也就是讓俄國疏遠中國、削弱北京與莫斯科的關係。