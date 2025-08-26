俄烏戰爭爆發以來首次！習近平於烏克蘭獨立日致賀電 澤倫斯基感謝祝賀

上周日（8月24日）是烏克蘭獨立日。中國國家主席習近平向烏克蘭總統澤倫斯基發去賀電表示了祝賀。這是自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，北京首次向烏克蘭總統澤倫斯基公開致賀電。

澤倫斯基在社交媒體上發布了習近平的賀電，賀電中寫道：「建交33年來，中烏關係持續穩定發展，各領域合作成果顯著。我願同你一道努力，引領兩國關係行穩致遠，更好地造福兩國人民。」

澤倫斯基回應習近平的賀電時表示，他感謝習近平的祝賀，並表示希望「在相互尊重的基礎上，為和平、穩定與繁榮發展長期雙邊對話」。

就習近平向烏克蘭總統致賀電，中國官方未發布單獨消息。不過官媒《解放日報》在8月26日的報導中，提到烏克蘭在獨立日也收到了來自一些與俄羅斯關係不錯的國家的祝賀，包括中國、白俄羅斯和土耳其。

北京自稱中立 基輔不埋單

香港《南華早報》報導，習近平和澤倫斯基上一次互致賀電是在2022年1月，即俄羅斯入侵前一個月，以慶祝兩國建交30周年。2023年4月，習近平曾與澤倫斯基通電話，這是他們在戰爭期間唯一一次已知的對話，習近平在電話中表示：「相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎」。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，北京堅稱其在衝突中保持中立。但中國與俄羅斯持續密切的關係引發了烏克蘭及其西方盟友的極大不滿。

上周末，德國《世界報》援引與中國政府圈子有聯系的外交消息人士報導，中國可能願意參與未來的烏克蘭維和部隊。不過，外交官們也強調，北京的前提是維和部隊必須在聯合國授權下部署。

但在本周一的例行記者會上，中國外交部發言人郭嘉昆表示，有關報導「不屬實」，並強調「中方在烏克蘭危機問題上的立場是一貫的、明確的。」

在此前的8月21日，澤倫斯基也明確拒絕了讓中國也參與到對烏安全保障之中的想法。他說，中國沒有在戰爭伊始幫助烏克蘭，還允許俄羅斯購買無人機零件，「烏克蘭不需要這樣的國家來提供安全保障」。

【 本文章由德國之聲授權提供】