快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

聽新聞
0:00 / 0:00

美烏歐領袖白宮會後 川普自曝有「與普亭保持通話」但很氣這件事

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統川普今天表示，上周在華盛頓與烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲領袖會面後，他都有和俄羅斯總統普亭保持通話。 路透社
美國總統川普今天表示，上周在華盛頓與烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲領袖會面後，他都有和俄羅斯總統普亭保持通話。 路透社

美國總統川普今天表示，上週在華盛頓與烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲領袖會面後，他都有和俄羅斯總統普亭保持通話。

法新社報導，大家知道的最近一次雙普通話，是8月18日，他在白宮與澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）和歐洲各國領袖會談時。川普（DonaldTrump）當時還特別中斷談話，打電話給普亭（Vladimir Putin）。

當記者問到在那之後，是否還有和普亭通話，川普回答說：「有，我有。」

而被問到最近的會談進展如何時，川普回答說，「我每次和他談話都很愉快，但不幸的是，一枚炸彈被放到基輔或某個地方，我很氣這個」。

川普8月15日在阿拉斯加與普亭舉行具里程碑意義的峰會，目的是要達成結束俄羅斯入侵烏克蘭的協議。川普表示，8月18日通話後，普亭已同意與澤倫斯基舉行雙邊會談，但莫斯科方面隨後表示，目前沒有此類會談的計畫。

記者問川普，為何普亭不願與澤倫斯基會面，川普回答說，「因為他不喜歡澤倫斯基」。

但川普表示，他仍相信結束俄烏戰爭的協議近在眼前， 「我認為我們可以結束這場戰爭」。

普亭 川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

首度公開祝賀？澤倫斯基喊感謝「習近平國慶賀電」 陸外交部卻避談

川普警告「這點」將祭報復性關稅 財長：台灣沒有課數位稅

Fed理事庫克說川普「無權」解僱她 已找律師要槓到底

川普動作「像老大在喬事情」習近平卻異常安靜？謝金河指中國解開1緊箍咒

相關新聞

美烏歐領袖白宮會後 川普自曝有「與普亭保持通話」但很氣這件事

美國總統川普今天表示，上週在華盛頓與烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲領袖會面後，他都有和俄羅斯總統普亭保持通話

戰爭未停政局先動？衛報：烏軍前總司令扎盧茲尼拒絕加入澤倫斯基團隊

衛報25日發布長篇報導指出，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andrii Yermak）曾於2024年11月前往倫敦，會見...

普亭為何不願見澤倫斯基？川普親揭原因 直言美國援烏「被坑」

美國總統川普25日表示，俄羅斯總統普亭不願意與烏克蘭總統澤倫斯基會面，是因為他「不喜歡」澤倫斯基。

范斯稱普京已讓步 俄外長表態依舊強硬

（ 德國之聲中文網）范斯8月24日在接受美國全國廣播公司(NBC)采訪時說，俄羅斯已經承認在基輔扶植一個傀儡政府是不可能成功的。“我認為，俄羅斯在這場沖突三年半以來首次向特朗普總統做出了重大讓步。”

俄外長：普澤會根本沒準備就緒

俄羅斯外長拉夫羅夫在美國國家廣播公司（ＮＢＣ）廿四日播出的節目「會晤新聞界」強調，俄國總統普亭願與烏克蘭總統澤倫斯基會面...

俄烏有轉機？ 范斯曝普亭重大讓步

美國副總統范斯在廿四日播出的美國國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」獨家專訪說，儘管美國總統川普與俄羅斯總統普亭十五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。