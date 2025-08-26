美烏歐領袖白宮會後 川普自曝有「與普亭保持通話」但很氣這件事

美國總統川普今天表示，上週在華盛頓與烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲領袖會面後，他都有和俄羅斯總統普亭保持通話。

法新社報導，大家知道的最近一次雙普通話，是8月18日，他在白宮與澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）和歐洲各國領袖會談時。川普（DonaldTrump）當時還特別中斷談話，打電話給普亭（Vladimir Putin）。

當記者問到在那之後，是否還有和普亭通話，川普回答說：「有，我有。」

而被問到最近的會談進展如何時，川普回答說，「我每次和他談話都很愉快，但不幸的是，一枚炸彈被放到基輔或某個地方，我很氣這個」。

川普8月15日在阿拉斯加與普亭舉行具里程碑意義的峰會，目的是要達成結束俄羅斯入侵烏克蘭的協議。川普表示，8月18日通話後，普亭已同意與澤倫斯基舉行雙邊會談，但莫斯科方面隨後表示，目前沒有此類會談的計畫。

記者問川普，為何普亭不願與澤倫斯基會面，川普回答說，「因為他不喜歡澤倫斯基」。

但川普表示，他仍相信結束俄烏戰爭的協議近在眼前， 「我認為我們可以結束這場戰爭」。