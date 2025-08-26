戰爭未停政局先動？衛報：烏軍前總司令扎盧茲尼拒絕加入澤倫斯基團隊

衛報25日發布長篇報導指出，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andrii Yermak）曾於2024年11月前往倫敦，會見烏克蘭武裝部隊前總司令、現任駐英大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi），建議他在未來選舉前加入總統澤倫斯基的團隊，但遭到婉拒。

烏克蘭真理報轉述，烏克蘭目前並未規劃選舉，原因是戰爭期間法律與技術上均無法進行投票，但烏克蘭人人都知道，政治早晚會回歸，而那一刻到來時，「民調顯示，曾在戰爭初期成功擊退俄羅斯猛攻的扎盧茲尼，是唯一能對澤倫斯基構成嚴重威脅的候選人。」

扎盧茲尼迄今未曾公開表達任何政治抱負，也幾乎拒絕所有採訪。消息人士透露，今年二月底美國總統川普與澤倫斯基公開鬧翻三天後，美國副總統范斯的團隊「嘗試各種外交以及其他管道」聯繫扎盧茲尼，但扎盧茲尼與葉爾馬克商議後拒絕接聽。

衛報指出，范斯與川普陣營中的其他人顯然正在探尋可能的替代人選，取代麻煩不斷的澤倫斯基。扎盧茲尼拒接電話，反映出這位烏克蘭「戰爭英雄」自被解除軍職外放後，就一直在走政治鋼索，他的團隊也小心翼翼管理他在倫敦的公開行程，避免陷入敏感提問。

儘管如此，仍不斷有政治「朝聖者」前往烏克蘭駐英使館，提供協助、表達支持，或試圖了解扎盧茲尼是否計畫參選。除了烏克蘭國會議員、民間社會活動人士和商界代表之外，扎盧茲尼還曾會見川普的顧問馬納福（Paul Manafort）。馬納福表示願意擔任未來競選活動的政治顧問，但扎盧茲尼拒絕。

消息人士透露，葉爾馬克到訪時，提議扎盧茲尼正式加入澤倫斯基的政治團隊，以便在未來選舉前展現統一陣線，但遭拒絕。

不過，消息人士指出，扎盧茲尼向葉爾馬克承諾，在戰爭期間不會公開批評澤倫斯基，並保證不會給總統辦公室帶來任何不受歡迎的意外。據說扎盧茲尼對葉爾馬克表示：「如果我真的決定進入政界，你將是第一個從我這裡私下得知的人。」