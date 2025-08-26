快訊

普亭為何不願見澤倫斯基？川普親揭原因 直言美國援烏「被坑」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普25日在白宮橢圓辦公室會見南韓總統李在明時發表講話。法新社
美國總統川普25日表示，俄羅斯總統普亭不願意與烏克蘭總統澤倫斯基會面，是因為他「不喜歡」澤倫斯基。

基輔獨立報報導，川普在橢圓辦公室向記者表示，每次與普亭的對話都是「愉快的對話」，但「炸彈接著就會不幸地落到基輔或其他地方，然後我會非常生氣。我認為我們會結束這場戰爭，這很艱難，戰爭中會發生奇怪的事情。」

川普還對結束俄烏戰爭的可能性發表了自相矛盾的言論，表示打算安排俄烏兩國領導人之間的會面，但隨後又補充說這可能根本不會發生。他說：「他們真的不喜歡彼此。我原本以為最容易的，坦白說，是俄羅斯和烏克蘭。但結果發現，存在一些個性上的重大衝突。」

澤倫斯基指出，包括歐洲國家、加拿大和日本在內的30多國已準備支持烏克蘭的安全保證，其中一些國家表示願意提供維和部隊、情報和防空支持。川普則表示，美國的支持將以「後援方式」提供，而歐洲國家將提供具體的安全保證。

有記者則詢問有關美國可能對烏克蘭提供安全保證的細節，川普則表示，甚至尚未討論任何協議的細節，隨後解釋說：「我們不再向烏克蘭花錢了。」

川普說：「我們不再付錢給烏克蘭，我們給過3500億美元。我們被一位不懂自己在做什麼的總統坑了。說實話，我不怪烏克蘭。我的意思是，如果他們來要1000億美元，而且拿到了，也沒問題。」此處所謂「不懂自己在做什麼的總統」，指的是美國前總統拜登。

川普還稱澤連斯基是他見過的最棒的推銷員，「因為他每次來美國都能帶走500億美元。他實際上來過一次，就帶走了1000億美元。」

