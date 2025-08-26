烏克蘭獨立紀念日 波蘭總統對澤倫斯基發出支援信

數千人24日聚集在波蘭首都華沙城堡廣場，參加「與烏克蘭站在一起」活動，慶祝烏克蘭獨立紀念日，並聲援基輔對抗俄羅斯的戰爭。烏克蘭總統澤倫斯基公開一封來自波蘭新總統納夫羅茨基的信，信中堅定支持烏國的堅毅、勇氣與愛國精神。

根據波蘭新聞社（PAP）報導，眾人在現場為陣亡者默哀1分鐘，隨後齊唱烏克蘭國歌，參與者揮舞烏克蘭與波蘭國旗，並舉起寫有戰爭遇難者名字的標語。許多與會者向波蘭提供給烏克蘭難民的支持表達感謝。波蘭目前擁有全球最大的烏克蘭社群之一，境內約有近百萬難民。

烏克蘭駐波蘭外交官西多倫科（Larysa Sydorenko）代表大使館向人群致詞時表示：「今天，我們烏克蘭人是一個偉大、堅定的民族。我們感謝所有在海外保護語言與文化，並以烏克蘭精神撫養孩子的人。」

「與烏克蘭站在一起」的發起人克利馬金（ZhenyaKimakin）補充說：「我們希望每位烏克蘭人都能認識這些在戰爭中沒有拋棄我們的優秀人士。波蘭給了我們數百個團結的故事。」

波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）在X平台上寫道：「保持堅強，烏克蘭。不再有古拉格（Gulag，指蘇聯時期的強制勞改營），不再有大饑荒，不再有俄羅斯化。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）25日晚間在社交媒體公開一封信，這封信來自8月稍早就任的波蘭新總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）。納夫羅茨基在信中向烏克蘭人民致以「衷心祝賀與最好的祝願」，並強調：「一個自由與主權的烏克蘭，不僅是我們的鄰居與盟友，也是歐洲地區穩定與和平的基礎。」

納夫羅茨基進一步寫到：「你們的戰爭不僅是為邊界與自決權而戰，更是對歐洲文明價值的捍衛─自由、民主與尊嚴。波蘭作為鄰國與盟友，將繼續支持你們的堅毅、勇氣與愛國精神。」

澤倫斯基在社群發文回應稱讚波蘭是「可靠的盟友與戰略夥伴」，並強調在烏克蘭最困難的時刻，波蘭展現出最高級的團結。