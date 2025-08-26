快訊

大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

教學／蘋果帳號共用、但照片不要「被同步」！6步驟教你裝置不互通

文化大學男宿浴室遭裝針孔 蔡尚樺緋聞男友林秉聖私密影像外流

烏克蘭獨立紀念日 波蘭總統對澤倫斯基發出支援信

中央社／ 華沙25日專電

數千人24日聚集在波蘭首都華沙城堡廣場，參加「與烏克蘭站在一起」活動，慶祝烏克蘭獨立紀念日，並聲援基輔對抗俄羅斯的戰爭。烏克蘭總統澤倫斯基公開一封來自波蘭新總統納夫羅茨基的信，信中堅定支持烏國的堅毅、勇氣與愛國精神。

根據波蘭新聞社（PAP）報導，眾人在現場為陣亡者默哀1分鐘，隨後齊唱烏克蘭國歌，參與者揮舞烏克蘭與波蘭國旗，並舉起寫有戰爭遇難者名字的標語。許多與會者向波蘭提供給烏克蘭難民的支持表達感謝。波蘭目前擁有全球最大的烏克蘭社群之一，境內約有近百萬難民。

烏克蘭駐波蘭外交官西多倫科（Larysa Sydorenko）代表大使館向人群致詞時表示：「今天，我們烏克蘭人是一個偉大、堅定的民族。我們感謝所有在海外保護語言與文化，並以烏克蘭精神撫養孩子的人。」

「與烏克蘭站在一起」的發起人克利馬金（ZhenyaKimakin）補充說：「我們希望每位烏克蘭人都能認識這些在戰爭中沒有拋棄我們的優秀人士。波蘭給了我們數百個團結的故事。」

波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）在X平台上寫道：「保持堅強，烏克蘭。不再有古拉格（Gulag，指蘇聯時期的強制勞改營），不再有大饑荒，不再有俄羅斯化。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）25日晚間在社交媒體公開一封信，這封信來自8月稍早就任的波蘭新總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）。納夫羅茨基在信中向烏克蘭人民致以「衷心祝賀與最好的祝願」，並強調：「一個自由與主權的烏克蘭，不僅是我們的鄰居與盟友，也是歐洲地區穩定與和平的基礎。」

納夫羅茨基進一步寫到：「你們的戰爭不僅是為邊界與自決權而戰，更是對歐洲文明價值的捍衛─自由、民主與尊嚴。波蘭作為鄰國與盟友，將繼續支持你們的堅毅、勇氣與愛國精神。」

澤倫斯基在社群發文回應稱讚波蘭是「可靠的盟友與戰略夥伴」，並強調在烏克蘭最困難的時刻，波蘭展現出最高級的團結。

波蘭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

川普稱美國會支持烏克蘭安全 具體細節擬定中

烏克蘭授勳川普特使 加拿大宣布軍援烏10億加元

外交謀和停滯不前 澤倫斯基呼籲與普亭舉行會談

澤倫斯基於獨立紀念日儀式授勳川普特使 加拿大總理宣布軍援220億

相關新聞

范斯稱普京已讓步 俄外長表態依舊強硬

（ 德國之聲中文網）范斯8月24日在接受美國全國廣播公司(NBC)采訪時說，俄羅斯已經承認在基輔扶植一個傀儡政府是不可能成功的。“我認為，俄羅斯在這場沖突三年半以來首次向特朗普總統做出了重大讓步。”

俄外長：普澤會根本沒準備就緒

俄羅斯外長拉夫羅夫在美國國家廣播公司（ＮＢＣ）廿四日播出的節目「會晤新聞界」強調，俄國總統普亭願與烏克蘭總統澤倫斯基會面...

俄烏有轉機？ 范斯曝普亭重大讓步

美國副總統范斯在廿四日播出的美國國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」獨家專訪說，儘管美國總統川普與俄羅斯總統普亭十五...

俄國戰爭投入大外宣 非西方國深受影響

非西方國家對俄烏戰爭看法與歐美大相逕庭，主要是俄國大外宣扮演重要角色！外媒報導發現，俄羅斯的「RT電視台」與「史普尼克電台」扮演傳媒洗腦功能，在非洲巴爾幹半島、中東、東南亞與拉丁美洲，且在多地開設分局，加上西方相關的媒體因為美國取消USAID援助而預算縮減，在國際上，輿論可能對俄羅斯愈來愈有利。

烏克蘭曾想用美製長程飛彈攻擊俄境目標 遭美擋下

華爾街日報引述美國官員報導，自今年春末以來，五角大廈近幾月已持續私下禁止烏克蘭使用威力強大的長程美製陸軍戰術飛彈系統(A...

烏克蘭授勳川普特使 加拿大宣布軍援烏10億加元

加拿大總理卡尼(Mark Carney)24日意外出席烏克蘭獨立紀念日，並宣布下月將從先前公布的相關計畫中，提供烏克蘭逾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。