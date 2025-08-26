川普稱美國會支持烏克蘭安全 具體細節擬定中

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國總統川普今天在白宮表示，他尚未討論對於烏克蘭安全保障的具體細節，但重申美國支持烏克蘭的承諾。

路透社報導，烏克蘭的潛在安全保障，是結束俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的一大難題。

川普還說道，他本月15日在美國阿拉斯加州與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會晤時，兩人商討在烏克蘭危機解決後，要限制美俄兩國龐大核武庫規模的議題。

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「我們希望實現非核化…但我們必須結束這場戰爭。」

當被媒體問到蒲亭為何不願跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，川普回答說：「因為他不喜歡澤倫斯基。」

美國副總統范斯在廿四日播出的美國國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」獨家專訪說，儘管美國總統川普與俄羅斯總統普亭十五...

俄羅斯外長拉夫羅夫在美國國家廣播公司（ＮＢＣ）廿四日播出的節目「會晤新聞界」強調，俄國總統普亭願與烏克蘭總統澤倫斯基會面...

非西方國家對俄烏戰爭看法與歐美大相逕庭，主要是俄國大外宣扮演重要角色！外媒報導發現，俄羅斯的「RT電視台」與「史普尼克電台」扮演傳媒洗腦功能，在非洲巴爾幹半島、中東、東南亞與拉丁美洲，且在多地開設分局，加上西方相關的媒體因為美國取消USAID援助而預算縮減，在國際上，輿論可能對俄羅斯愈來愈有利。

華爾街日報引述美國官員報導，自今年春末以來，五角大廈近幾月已持續私下禁止烏克蘭使用威力強大的長程美製陸軍戰術飛彈系統(A...

加拿大總理卡尼(Mark Carney)24日意外出席烏克蘭獨立紀念日，並宣布下月將從先前公布的相關計畫中，提供烏克蘭逾...

美國副總統范斯（JD Vance）在24日播出的美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Pres...

