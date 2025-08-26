川普稱美國會支持烏克蘭安全 具體細節擬定中
美國總統川普今天在白宮表示，他尚未討論對於烏克蘭安全保障的具體細節，但重申美國支持烏克蘭的承諾。
路透社報導，烏克蘭的潛在安全保障，是結束俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的一大難題。
川普還說道，他本月15日在美國阿拉斯加州與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會晤時，兩人商討在烏克蘭危機解決後，要限制美俄兩國龐大核武庫規模的議題。
川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「我們希望實現非核化…但我們必須結束這場戰爭。」
當被媒體問到蒲亭為何不願跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，川普回答說：「因為他不喜歡澤倫斯基。」
