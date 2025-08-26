范斯稱普京已讓步 俄外長表態依舊強硬

（ 德國之聲中文網）范斯8月24日在接受美國全國廣播公司(NBC)采訪時說，俄羅斯已經承認在基輔扶植一個傀儡政府是不可能成功的。“我認為，俄羅斯在這場沖突三年半以來首次向特朗普總統做出了重大讓步。”

范斯稱，特朗普總統將根據具體情況決定是否實施進一步制裁。他舉例說，美國最近宣布對印度商品加征25%的關稅，以回應印度繼續購買俄羅斯石油。但同時他也承認，新的制裁措施可能無法說服俄羅斯同意停火。

美國副總統在采訪中再次重申不會派遣美軍去執行和平協議：“特朗普總統已經非常明確地表示，不會向烏克蘭派遣地面部隊。”范斯強調，美國將“繼續發揮積極作用，努力確保烏克蘭獲得所需的安全保障和信心，從而停止這場戰爭，並讓俄羅斯感到他們能夠結束這場戰爭。”

俄羅斯的停戰條件

此前，路透社援引知情人士稱，俄羅斯總統普京就停戰提出了一系列條件，其中包括：烏克蘭完全放棄東頓巴斯地區並保持中立；此外，基輔政府必須放棄加入北約，西方軍隊不得駐扎在烏克蘭；作為回報，俄羅斯將不再要求烏克蘭完全割讓赫爾松和扎波羅熱，而是承認那裡目前的前線。

但是對於烏克蘭政府而言，放棄頓巴斯是完全不可接受的。就在8月25日，烏克蘭總統澤連斯基表示，希望每個月從盟國那裡獲得至少10億美元的資金，用於購買美國軍火反抗俄羅斯的侵略戰爭。

俄羅斯外長拉夫羅夫也在8月22日接受了美國全國廣播公司的采訪。根據俄羅斯外交部披露的采訪實錄，拉夫羅夫描述了莫斯科所設想的對烏安全保障：這些保障應由聯合國安理會五個常任理事國提供，包括德國、土耳其以及其他國家也可以為烏克蘭提供擔保；同時，烏克蘭必須保持中立，不與任何軍事集團結盟，並且必須無核化。

在采訪中，拉夫羅夫還表示，俄方認為澤連斯基與普京的直接會面暫時缺乏基礎條件，“普京准備在峰會議程准備好後與澤連斯基會面，但這個議程根本就還沒准備好。”

（德新社、路透社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】