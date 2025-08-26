聽新聞
0:00 / 0:00

俄外長：普澤會根本沒準備就緒

聯合報／ 編譯高詣軒茅毅／綜合報導

俄羅斯外長拉夫羅夫在美國國家廣播公司（ＮＢＣ）廿四日播出的節目「會晤新聞界」強調，俄國總統普亭願與烏克蘭總統澤倫斯基會面，但前提是會面能帶來實質成果，然而目前「普澤會」的議程根本還沒準備就緒，普亭不會僅為了合影而會面。

紐約時報廿四日報導說，拉夫羅夫這番話似乎消除外界對普澤會籌備中的想法，對美國總統川普斡旋俄烏終戰的作為是一記重擊。川普十八日會晤歐烏領袖後宣布已開始安排普澤會。

澤倫斯基廿四日又一次呼籲舉行俄烏峰會，表示領袖會談是推動和平進程最有效方式。他廿五日並說，他計畫與美國烏克蘭特使凱洛格討論與普亭的潛在會晤籌備，美烏官員預定本周稍晚會晤商討此事及可能的戰後安全保證。

拉夫羅夫則在前述會晤新聞界訪談說，俄烏代表團七月廿三日在土耳其伊斯坦堡舉行第三輪直接談判時，俄方提議設立政治問題工作組等三個工作組，但過一個多月，烏方毫無回應。他說，俄烏領袖會晤等高層會晤須經妥善安排，雙方要商定籌備程序，俄方為此建議提高俄烏談判代表團層級。

拉夫羅夫也說，獲安全保證的烏克蘭必須保持中立、不與任何軍事集團結盟且不能擁有核武。他表示，俄國不會接受烏克蘭加入北約（ＮＡＴＯ），俄方希望保護烏克蘭境內俄語人士且必須與烏方討論領土問題。他還透露，普亭和川普討論過對烏安全保證。

另外，在阿拉伯聯合大公國斡旋下，俄烏廿四日各向對方移交一四六名戰俘。俄國國防部指稱，所有獲釋俄國人目前在白俄羅斯接受心理和醫療援助，烏克蘭還交還八名俄國庫斯克州居民。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram感謝阿聯監督這次換俘，但沒提人數，表示「換俘繼續進行中。或許是因我們的士兵正為烏克蘭增加交換基金，才使其成為可能」。烏軍去年八月對庫斯克州發動閃電攻勢，澤倫斯基將在該攻勢俘獲的俄軍稱為烏克蘭的「交換基金」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

烏克蘭授勳川普特使 加拿大宣布軍援烏10億加元

美國副總統范斯：俄烏都已做些重大讓步 普亭同意烏克蘭會獲安全保證

俄烏新一波換俘 阿聯斡旋各有146人回歸

外交謀和停滯不前 澤倫斯基呼籲與普亭舉行會談

相關新聞

俄外長：普澤會根本沒準備就緒

俄羅斯外長拉夫羅夫在美國國家廣播公司（ＮＢＣ）廿四日播出的節目「會晤新聞界」強調，俄國總統普亭願與烏克蘭總統澤倫斯基會面...

俄烏有轉機？范斯曝普亭重大讓步

美國副總統范斯在廿四日播出的美國國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」獨家專訪說，儘管美國總統川普與俄羅斯總統普亭十五...

俄國戰爭投入大外宣 非西方國深受影響

非西方國家對俄烏戰爭看法與歐美大相逕庭，主要是俄國大外宣扮演重要角色！外媒報導發現，俄羅斯的「RT電視台」與「史普尼克電台」扮演傳媒洗腦功能，在非洲巴爾幹半島、中東、東南亞與拉丁美洲，且在多地開設分局，加上西方相關的媒體因為美國取消USAID援助而預算縮減，在國際上，輿論可能對俄羅斯愈來愈有利。

烏克蘭曾想用美製長程飛彈攻擊俄境目標 遭美擋下

華爾街日報引述美國官員報導，自今年春末以來，五角大廈近幾月已持續私下禁止烏克蘭使用威力強大的長程美製陸軍戰術飛彈系統(A...

烏克蘭授勳川普特使 加拿大宣布軍援烏10億加元

加拿大總理卡尼(Mark Carney)24日意外出席烏克蘭獨立紀念日，並宣布下月將從先前公布的相關計畫中，提供烏克蘭逾...

美國副總統范斯：俄烏都已做些重大讓步 普亭同意烏克蘭會獲安全保證

美國副總統范斯（JD Vance）在24日播出的美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Pres...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。