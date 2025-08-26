俄外長：普澤會根本沒準備就緒

俄羅斯外長拉夫羅夫在美國國家廣播公司（ＮＢＣ）廿四日播出的節目「會晤新聞界」強調，俄國總統普亭願與烏克蘭總統澤倫斯基會面，但前提是會面能帶來實質成果，然而目前「普澤會」的議程根本還沒準備就緒，普亭不會僅為了合影而會面。

紐約時報廿四日報導說，拉夫羅夫這番話似乎消除外界對普澤會籌備中的想法，對美國總統川普斡旋俄烏終戰的作為是一記重擊。川普十八日會晤歐烏領袖後宣布已開始安排普澤會。

澤倫斯基廿四日又一次呼籲舉行俄烏峰會，表示領袖會談是推動和平進程最有效方式。他廿五日並說，他計畫與美國烏克蘭特使凱洛格討論與普亭的潛在會晤籌備，美烏官員預定本周稍晚會晤商討此事及可能的戰後安全保證。

拉夫羅夫則在前述會晤新聞界訪談說，俄烏代表團七月廿三日在土耳其伊斯坦堡舉行第三輪直接談判時，俄方提議設立政治問題工作組等三個工作組，但過一個多月，烏方毫無回應。他說，俄烏領袖會晤等高層會晤須經妥善安排，雙方要商定籌備程序，俄方為此建議提高俄烏談判代表團層級。

拉夫羅夫也說，獲安全保證的烏克蘭必須保持中立、不與任何軍事集團結盟且不能擁有核武。他表示，俄國不會接受烏克蘭加入北約（ＮＡＴＯ），俄方希望保護烏克蘭境內俄語人士且必須與烏方討論領土問題。他還透露，普亭和川普討論過對烏安全保證。

另外，在阿拉伯聯合大公國斡旋下，俄烏廿四日各向對方移交一四六名戰俘。俄國國防部指稱，所有獲釋俄國人目前在白俄羅斯接受心理和醫療援助，烏克蘭還交還八名俄國庫斯克州居民。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram感謝阿聯監督這次換俘，但沒提人數，表示「換俘繼續進行中。或許是因我們的士兵正為烏克蘭增加交換基金，才使其成為可能」。烏軍去年八月對庫斯克州發動閃電攻勢，澤倫斯基將在該攻勢俘獲的俄軍稱為烏克蘭的「交換基金」。