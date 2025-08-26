聽新聞
俄烏有轉機？范斯曝普亭重大讓步

聯合報／ 編譯高詣軒茅毅／綜合報導
美國副總統范斯廿四日說，對華府能在俄烏間斡旋有信心。圖為他廿二日在白宮陪同川普及國際足總主席宣布，十二月將在華府甘迺迪中心舉行明年世足賽抽籤儀式。（歐新社）
美國副總統范斯在廿四日播出的美國國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」獨家專訪說，儘管美國總統川普與俄羅斯總統普亭十五日會晤後，俄烏終戰浮現些潛在煩擾，但自己仍有信心美國能居間調停俄烏。范斯還說，相信過去幾周已見到俄烏雙方均做出一些「重大讓步」，包括烏克蘭會獲得預防俄國未來又一次入侵的安全保證。

范斯被問到是否對俄國廿一日發射飛彈攻擊烏西一間美商偉創力電子工廠感到憤怒時坦言，「我不喜歡；但這是戰爭，這就是為何我們想阻止殺戮；我們打從一開始就譴責」。他強調，川普對俄國施壓和運用經濟影響力的作為，無疑比美國前總統拜登任內三年半做的還多。

范斯表示，仍有很大的談判空間，「我們最終要麼成功、要麼碰壁。要是碰壁，我們會繼續這個談判和運用影響力的進程」。他說，這種「充滿活力」的外交會讓俄烏戰爭畫下句點。

范斯被問到，若美國沒祭出新制裁措施，那對俄國施加的壓力是什麼、如何使俄國停止轟炸烏克蘭並與烏克蘭總統澤倫斯基坐上談判桌？范斯答道，川普已經運用咄咄逼人的經濟影響力，例如對大買俄國石油的印度課徵次級（二級）關稅。

至於能否保證美國在俄烏終戰後不會派兵駐烏，以協助落實任何俄烏和平協議，范斯說，川普已講的非常清楚，烏克蘭境內不會有美國地面部隊，但美國會持續扮演積極角色來試圖確保烏克蘭獲得足以讓他們停止戰爭所需的安全保證及信心，並讓俄國也覺得他們能結束戰爭。

范斯受訪時說不認為俄國正糊弄川普，「我覺得俄國在這場鏖戰三年半的衝突中，已首次向川普總統做出重大讓步」；俄國的確已願意在他們的部分核心要求上展現彈性，也已談到什麼將是俄烏終戰不可或缺的條件；「我沒說俄國在每件事上都做出讓步」；但他們已終於承認，烏克蘭在戰後會擁有領土完整，並對此會有若干安全保證，這很重要。

范斯指出，「我們不會直到這場戰爭已結束後，才討論對烏克蘭的安全保證」；俄國也已認清，將無法在基輔扶植傀儡政權，而這當然是一開始時俄國提出的一大要求。

另據路透廿四日引述當天播出的俄國外交部長拉夫羅夫接受ＮＢＣ訪問內容，他說，包含聯合國安理會成員國的若干國家，應成為烏克蘭的安全保證國，還可納入德國及土耳其等國。

俄外長：普澤會根本沒準備就緒

俄羅斯外長拉夫羅夫在美國國家廣播公司（ＮＢＣ）廿四日播出的節目「會晤新聞界」強調，俄國總統普亭願與烏克蘭總統澤倫斯基會面...

俄國戰爭投入大外宣 非西方國深受影響

非西方國家對俄烏戰爭看法與歐美大相逕庭，主要是俄國大外宣扮演重要角色！外媒報導發現，俄羅斯的「RT電視台」與「史普尼克電台」扮演傳媒洗腦功能，在非洲巴爾幹半島、中東、東南亞與拉丁美洲，且在多地開設分局，加上西方相關的媒體因為美國取消USAID援助而預算縮減，在國際上，輿論可能對俄羅斯愈來愈有利。

烏克蘭曾想用美製長程飛彈攻擊俄境目標 遭美擋下

華爾街日報引述美國官員報導，自今年春末以來，五角大廈近幾月已持續私下禁止烏克蘭使用威力強大的長程美製陸軍戰術飛彈系統(A...

烏克蘭授勳川普特使 加拿大宣布軍援烏10億加元

加拿大總理卡尼(Mark Carney)24日意外出席烏克蘭獨立紀念日，並宣布下月將從先前公布的相關計畫中，提供烏克蘭逾...

美國副總統范斯：俄烏都已做些重大讓步 普亭同意烏克蘭會獲安全保證

美國副總統范斯（JD Vance）在24日播出的美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Pres...

