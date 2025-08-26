俄烏有轉機？范斯曝普亭重大讓步

美國副總統范斯在廿四日播出的美國國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」獨家專訪說，儘管美國總統川普與俄羅斯總統普亭十五日會晤後，俄烏終戰浮現些潛在煩擾，但自己仍有信心美國能居間調停俄烏。范斯還說，相信過去幾周已見到俄烏雙方均做出一些「重大讓步」，包括烏克蘭會獲得預防俄國未來又一次入侵的安全保證。

范斯被問到是否對俄國廿一日發射飛彈攻擊烏西一間美商偉創力電子工廠感到憤怒時坦言，「我不喜歡；但這是戰爭，這就是為何我們想阻止殺戮；我們打從一開始就譴責」。他強調，川普對俄國施壓和運用經濟影響力的作為，無疑比美國前總統拜登任內三年半做的還多。

范斯表示，仍有很大的談判空間，「我們最終要麼成功、要麼碰壁。要是碰壁，我們會繼續這個談判和運用影響力的進程」。他說，這種「充滿活力」的外交會讓俄烏戰爭畫下句點。

范斯被問到，若美國沒祭出新制裁措施，那對俄國施加的壓力是什麼、如何使俄國停止轟炸烏克蘭並與烏克蘭總統澤倫斯基坐上談判桌？范斯答道，川普已經運用咄咄逼人的經濟影響力，例如對大買俄國石油的印度課徵次級（二級）關稅。

至於能否保證美國在俄烏終戰後不會派兵駐烏，以協助落實任何俄烏和平協議，范斯說，川普已講的非常清楚，烏克蘭境內不會有美國地面部隊，但美國會持續扮演積極角色來試圖確保烏克蘭獲得足以讓他們停止戰爭所需的安全保證及信心，並讓俄國也覺得他們能結束戰爭。

范斯受訪時說不認為俄國正糊弄川普，「我覺得俄國在這場鏖戰三年半的衝突中，已首次向川普總統做出重大讓步」；俄國的確已願意在他們的部分核心要求上展現彈性，也已談到什麼將是俄烏終戰不可或缺的條件；「我沒說俄國在每件事上都做出讓步」；但他們已終於承認，烏克蘭在戰後會擁有領土完整，並對此會有若干安全保證，這很重要。

范斯指出，「我們不會直到這場戰爭已結束後，才討論對烏克蘭的安全保證」；俄國也已認清，將無法在基輔扶植傀儡政權，而這當然是一開始時俄國提出的一大要求。

另據路透廿四日引述當天播出的俄國外交部長拉夫羅夫接受ＮＢＣ訪問內容，他說，包含聯合國安理會成員國的若干國家，應成為烏克蘭的安全保證國，還可納入德國及土耳其等國。