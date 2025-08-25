快訊

美股早盤降溫 川普當局放話「入股更多美企」…四大指數齊跌

高雄鳳山907戶停電搶修中 傳變電箱故障疑現爆炸聲冒煙

葉丙成涉性平案洩密 受害者到北檢控告違反個資法…教育部回應了

俄烏和談陷僵局 俄軍聲稱再奪烏克蘭中部1村

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導

在俄烏外交謀和停滯不前之際，俄羅斯軍方今天聲稱，俄軍在烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）再奪下1座村莊，進一步向前推進。

法新社報導，俄羅斯國防部指出，俄軍已攻占第聶伯羅彼得羅夫斯克州村莊札波里日克（Zaporizke），這是俄烏戰爭爆發3年半以來，俄軍近期首次進入這個地點。

烏克蘭否認俄軍已在第聶伯羅彼得羅夫斯克州站穩陣腳，當地是重要工業中心，此前曾免於最嚴重的戰事衝擊。

在此之前，美國總統川普曾再度斡旋，試圖促成俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行峰會。

然而，俄羅斯上週排除蒲亭與澤倫斯基立即會面的可能性後，和平的希望變得渺茫。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

烏克蘭授勳川普特使 加拿大宣布軍援烏10億加元

俄烏新一波換俘 阿聯斡旋各有146人回歸

外交謀和停滯不前 澤倫斯基呼籲與普亭舉行會談

加拿大總理：不排除向烏克蘭派遣維和部隊

相關新聞

俄國戰爭投入大外宣 非西方國深受影響

非西方國家對俄烏戰爭看法與歐美大相逕庭，主要是俄國大外宣扮演重要角色！外媒報導發現，俄羅斯的「RT電視台」與「史普尼克電台」扮演傳媒洗腦功能，在非洲巴爾幹半島、中東、東南亞與拉丁美洲，且在多地開設分局，加上西方相關的媒體因為美國取消USAID援助而預算縮減，在國際上，輿論可能對俄羅斯愈來愈有利。

烏克蘭曾想用美製長程飛彈攻擊俄境目標 遭美擋下

華爾街日報引述美國官員報導，自今年春末以來，五角大廈近幾月已持續私下禁止烏克蘭使用威力強大的長程美製陸軍戰術飛彈系統(A...

烏克蘭授勳川普特使 加拿大宣布軍援烏10億加元

加拿大總理卡尼(Mark Carney)24日意外出席烏克蘭獨立紀念日，並宣布下月將從先前公布的相關計畫中，提供烏克蘭逾...

美國副總統范斯：俄烏都已做些重大讓步 普亭同意烏克蘭會獲安全保證

美國副總統范斯（JD Vance）在24日播出的美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Pres...

外交謀和停滯不前 澤倫斯基呼籲與普亭舉行會談

今天為烏克蘭獨立紀念日，總統澤倫斯基表示，在透過外交手段結束戰爭的嘗試停滯不前之際，與俄羅斯總統普亭見面將是「推動（和平...

加拿大總理：不排除向烏克蘭派遣維和部隊

加拿大總理卡尼今天告訴烏克蘭總統澤倫斯基，烏克蘭要求任何和平協議須納入強有力安全保障，他對此予以支持，並且強調加拿大不排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。