俄烏和談陷僵局 俄軍聲稱再奪烏克蘭中部1村

在俄烏外交謀和停滯不前之際，俄羅斯軍方今天聲稱，俄軍在烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）再奪下1座村莊，進一步向前推進。

法新社報導，俄羅斯國防部指出，俄軍已攻占第聶伯羅彼得羅夫斯克州村莊札波里日克（Zaporizke），這是俄烏戰爭爆發3年半以來，俄軍近期首次進入這個地點。

烏克蘭否認俄軍已在第聶伯羅彼得羅夫斯克州站穩陣腳，當地是重要工業中心，此前曾免於最嚴重的戰事衝擊。

在此之前，美國總統川普曾再度斡旋，試圖促成俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行峰會。

然而，俄羅斯上週排除蒲亭與澤倫斯基立即會面的可能性後，和平的希望變得渺茫。