烏克蘭退伍軍人克服戰爭傷痛 泳渡博斯普魯斯海峽
在烏克蘭戰爭退伍軍人特瑟科夫尼提議下，他與兩名截肢的退伍同袍在經過特訓後，於烏國獨立紀念日這天成功泳渡介於亞洲及歐洲之間的博斯普魯斯海峽。
美聯社報導，8月24日烏克蘭獨立紀念日這一天的象徵意義，在於引起世人對俄羅斯全面入侵烏國所造成傷亡及破壞的關注，如今這場戰爭已打了約3年半。
當34歲的特瑟科夫尼（Oleh Tserkovnyi）在退伍軍人支持團體One for Another提出泳渡博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）的構想，有兩人立刻加入，他們都曾因重傷歷經截肢。
工程師托夫斯提克（Pavlo Tovstyk）於2023年6月踩到地雷，他左腿被炸斷，在之後的手術中遭部分截肢。
現年28歲的達希柯（Oleksandr Dashko）曾在各前線地區擔任步兵，2023年6月，一枚地雷在他附近爆炸，導致他失去左腿。
他們在烏克蘭的退伍軍人復健診所「超人中心」（Superhumans Center）受訓數月，並由基輔的業餘鐵人三項團隊CapitalTRI擔任教練。
這3人一致同意，他們在這場比賽還有另一項目標，那就是為籌措購買義肢的費用募款。許多烏克蘭傷者迫切需要義肢，然而義肢價格不菲。
特瑟科夫尼在賽前不久告訴美聯社：「我們不是請求同情，而是請求支持。」
經過數月嚴格訓練、嚴守紀律跟面對體能挑戰，這3名烏克蘭退伍軍人昨天加入來自81國的2800多名游泳選手行列，參與「博斯普魯斯洲際游泳比賽」（Bosphorus Intercontinental Swimming Race），從亞洲到歐洲泳渡6.5公里。
他們都成功完成泳渡壯舉，每人所費時間為1個多小時。
對他們而言，這不僅關乎耐力，也是關於重新掌控遭戰爭摧殘的身體，同時與這個似乎常對他們所受傷痛冷漠以對的世界，分享自己的康復過程。
