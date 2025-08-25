俄國戰爭投入大外宣 非西方國深受影響

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

非西方國家對俄烏戰爭看法與歐美大相逕庭，主要是俄國大外宣扮演重要角色！外媒報導發現，俄羅斯的「RT電視台」與「史普尼克電台」扮演傳媒洗腦功能，在非洲巴爾幹半島、中東、東南亞與拉丁美洲，且在多地開設分局，加上西方相關的媒體因為美國取消USAID援助而預算縮減，在國際上，輿論可能對俄羅斯愈來愈有利。

親西方媒體經費被砍

根據《英國廣播公司》報導，在俄烏戰爭開打後，美國、英國、加拿大與歐盟等西方國家紛紛禁止俄羅斯媒體，但這反而讓俄羅斯媒體在非西方國家快速擴張。其中的主力就是RT「俄羅斯今日」還有廣播頻道「史普尼克」。RT在2023年於阿爾及利亞開設辦公室、在塞爾維亞發行電視節目，還對非洲、東南亞、印度與中國記者提供免費節目訓練計畫。

此外，由於美國總統川普將美國對外援助機構USAID的經費大幅刪除，因此機構中很多援助媒體的經費也遭到刪減，導致非主要西方國家的親西方媒體經費大減、影響營運，進而擴大俄羅斯媒體的收視空間；史丹佛大學政治系學者史東表示，俄羅斯就像水，任何微小的縫隙都可以滲透。

俄烏談判仍在僵持

曼徹斯特大學教授赫金斯分析，俄國的宣傳相當具有彈性，還會根據不同地方，以當地文化或意識形態進行大外宣，且是透過平日有意無意的滲透，讓更多非西方國家民眾相信俄國的論述，例如MH17空難是烏克蘭飛彈造成，或是減少對俄羅斯的敵意等。

獨立報》提到，針對俄烏停火談判，美國雖然承諾會與歐洲提供烏克蘭安全保障，並設法促成烏克蘭與俄羅斯會談，不過美國也傳出阻止烏克蘭往俄羅斯發射長距離飛彈的狀況。俄羅斯則指控歐洲領袖不想要和平，美國副總統范斯則說俄國已經有重大讓步，但未明確交代細節。

