俄烏新一波換俘 阿聯斡旋各有146人回歸

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導

根據俄羅斯國防部和烏克蘭總統澤倫斯基，在阿拉伯聯合大公國斡旋下，俄羅斯和烏克蘭今天各向對方移交146名戰俘。

路透社報導，俄羅斯國防部指出，所有獲釋俄國人目前都在白俄羅斯接受心理和醫療援助。

該部表示，烏克蘭並交還8位俄羅斯庫斯克州（Kursk）居民。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在加密通訊軟體Telegram上宣布已經展開換俘，但是沒有提到人數。

他上傳獲釋者笑逐顏開的照片，並表示他們中的大多數從2022年俄羅斯入侵烏克蘭後就成為俘虜，還提到一名在入侵一個月後被俘的記者也在其中。

澤倫斯基感謝阿聯監督換俘，並且寫道：「換俘繼續進行中。或許是因為我們的士兵正在為烏克蘭增加交換基金，才使其成為可能。」

澤倫斯基把烏軍在俄羅斯庫斯克州閃電攻勢中俘獲的俄軍稱為烏克蘭的「交換基金」。

