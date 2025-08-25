俄烏新一波換俘 阿聯斡旋各有146人回歸
根據俄羅斯國防部和烏克蘭總統澤倫斯基，在阿拉伯聯合大公國斡旋下，俄羅斯和烏克蘭今天各向對方移交146名戰俘。
路透社報導，俄羅斯國防部指出，所有獲釋俄國人目前都在白俄羅斯接受心理和醫療援助。
該部表示，烏克蘭並交還8位俄羅斯庫斯克州（Kursk）居民。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在加密通訊軟體Telegram上宣布已經展開換俘，但是沒有提到人數。
他上傳獲釋者笑逐顏開的照片，並表示他們中的大多數從2022年俄羅斯入侵烏克蘭後就成為俘虜，還提到一名在入侵一個月後被俘的記者也在其中。
澤倫斯基感謝阿聯監督換俘，並且寫道：「換俘繼續進行中。或許是因為我們的士兵正在為烏克蘭增加交換基金，才使其成為可能。」
澤倫斯基把烏軍在俄羅斯庫斯克州閃電攻勢中俘獲的俄軍稱為烏克蘭的「交換基金」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言