加拿大總理：不排除向烏克蘭派遣維和部隊

中央社／ 基輔24日綜合外電報導

加拿大總理卡尼今天告訴烏克蘭總統澤倫斯基，烏克蘭要求任何和平協議須納入強有力安全保障，他對此予以支持，並且強調加拿大不排除根據這一類架構向烏克蘭派遣維和部隊。

路透社報導，俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經進行3年半，美國總統川普正在主導和平工作，烏克蘭則與歐洲盟友合作草擬可能於戰後提供基輔安全保障的架構，川普曾經對此表達開放態度。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在基輔巿中心主持慶祝獨立日儀式，今年3月就任後首次訪問烏克蘭的加拿大總理卡尼（Mark Carney）以及川普特使凱洛格（Keith Kellogg）都出席活動。

澤倫斯基在基輔索菲亞廣場（Sophia Square）告訴貴賓們：「我們大家都在努力，確保這場戰爭的結束能夠為烏克蘭帶來和平的保障，讓我們子孫不必承受戰爭或戰爭威脅。」

澤倫斯基表示，他希望納入可能的和平協議中的未來安全保障盡可能接近北大西洋公約（North Atlantic Treaty）第五條（Article 5），亦即締約國承諾「針對任何一個成員國發動的武裝攻擊應被視為是對全體成員國發動的武裝攻擊」。

卡尼支持烏克蘭所要求的潛在國際參與。

卡尼在聯合記者會中說：「加拿大看法是，指望烏克蘭武裝部隊的實力作為唯一的安全保障不切實際…必須得到支持並予以強化。」

兩國領導人並就合作生產無人機簽署一項協議。卡尼表示，烏克蘭下月將從先前公布的方案中獲得逾10億加幣（約新台幣220億元）軍援。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

澤倫斯基於獨立紀念日儀式授勳川普特使 加拿大總理宣布軍援220億

「我們證明了存在」澤倫斯基發布獨立廣場演講 慶祝烏克蘭獨立日

川普特使出席烏克蘭獨立紀念日活動 將會澤倫斯基…俄外長指控西方國家

擴大打擊犯罪及移民 川普擬派數千國民兵進駐芝加哥…美國防部拒絕證實

相關新聞

美媒：美暗擋烏攻擊俄後方

華爾街日報廿三日引述美國官員報導，自今年春末以來，五角大廈近幾月已持續私下禁止烏克蘭使用威力強大的長程美製陸軍戰術飛彈系...

澤倫斯基於獨立紀念日儀式授勳川普特使 加拿大總理宣布軍援220億

烏克蘭總統澤倫斯基今天在獨立紀念日儀式授勳川普特使；同樣出席慶祝活動的加拿大總理卡尼則宣布，烏國下月將從先前公布的相關計...

「我們證明了存在」澤倫斯基發布獨立廣場演講 慶祝烏克蘭獨立日

「敵人每天都在說：『沒有這個國家，沒有這個民族。』而我們每天都在證明相反。我們證明了烏克蘭人存在，並將永遠留在這片土地上，在這個廣場上。百年之後…

川普特使出席烏克蘭獨立紀念日活動 將會澤倫斯基…俄外長指控西方國家

今天為烏克蘭獨立紀念日，美國總統川普的特使凱洛格除了出席當地相關慶祝活動，也預計和烏國總統澤倫斯基會面

獨立紀念日發動攻勢！烏無人機襲俄核電廠致產能劇降 燃料出口碼頭起火

俄羅斯官員指出，烏克蘭今天對俄方發動無人機攻擊，導致俄國西部一座大型核電廠的反應爐輸出功率劇降，此外也在西北部的烏斯盧加...

習近平等國家領袖賀烏克蘭獨立日 俄駐義大使館卻表示：沒什麼好慶祝

8月24日是烏克蘭獨立日，烏克蘭總統澤倫斯基當天上午感謝各國領袖來信，為烏克蘭獨立日送祝賀。英國國王查理三世、美國總統川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。