外交謀和停滯不前 澤倫斯基呼籲與普亭舉行會談

中央社／ 基輔24日綜合外電報導

今天為烏克蘭獨立紀念日，總統澤倫斯基表示，在透過外交手段結束戰爭的嘗試停滯不前之際，與俄羅斯總統普亭見面將是「推動（和平）進程的最有效方式」。

法新社報導，烏克蘭今天發動無人機攻勢，導致俄羅斯一座核電廠起火。

美國總統川普致力斡旋烏俄舉行高峰會，但在俄羅斯22日排除普亭（Vladimir Putin）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）立即會面的可能性後，和平的希望變得渺茫。

不過澤倫斯基今天表示「領導人會談是推動（和平）進程的最有效方式」，再次呼籲與普亭舉行峰會。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稍早指控西方國家企圖「尋找藉口來阻撓談判」，並針對澤倫斯基「不惜一切代價要求立即見面」之舉予以抨擊。

澤倫斯基在美國特使特使凱洛格（Keith Kellogg）和其他西方官員出席的一項儀式中矢言要「迫使俄羅斯走向和平」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

