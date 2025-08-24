澤倫斯基於獨立紀念日儀式授勳川普特使 加拿大總理宣布軍援220億

烏克蘭總統澤倫斯基今天在獨立紀念日儀式授勳川普特使；同樣出席慶祝活動的加拿大總理卡尼則宣布，烏國下月將從先前公布的相關計畫中，獲得逾10億加幣（約新台幣220億元）軍援。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔索菲亞廣場（Sophia Square）發表演說，他告訴現場多名政要：「我們全致力確保這場戰爭的終結，將為烏克蘭帶來和平的保障，讓戰爭或戰爭威脅都不會成為我們子孫必須承受的負擔。」

這是卡尼（Mark Carney）今年3月就任加拿大總理以來，首次訪問烏克蘭。此外，美國總統川普（Donald Trump）特使凱洛格（Keith Kellogg）也在烏國出席慶祝儀式，並獲澤倫斯基頒發國家榮譽勳章。

澤倫斯基將裝在皮革盒中的勳章頒給凱洛格時說：「我們需要和平。」

澤倫斯基承認俄烏戰爭造成人員傷亡，但也強調烏克蘭人會為保住自己的土地而戰。

烏克蘭正與其歐洲盟邦合作，為戰後對烏國的安全保證草擬可能框架，而川普已表態對此持開放態度。