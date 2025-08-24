「我們證明了存在」澤倫斯基發布獨立廣場演講 慶祝烏克蘭獨立日

「敵人每天都在說：『沒有這個國家，沒有這個民族。』而我們每天都在證明相反。我們證明了烏克蘭人存在，並將永遠留在這片土地上，在這個廣場上。百年之後，我們的後代依舊會在這裡慶祝烏克蘭獨立日。」8月24日，烏克蘭總統辦公室發布了總統澤倫斯基的視訊講話，該講話拍攝於位於基輔市中心的烏克蘭獨立廣場（麥丹廣場），慶祝烏克蘭第34個獨立日。

這個地方對烏克蘭人具有重要象征意義。2004年，這裡爆發了抗議選舉腐敗的「橙色革命」。2013年，這裡爆發更大規模抗議，最終導致親俄總統維克多．亞努科維奇（Viktor F. Yanukovych）下台。

這個紀念日更讓烏克蘭人難以忘記歷史的創傷，它標志著1991年烏克蘭議會投票拒絕蘇聯統治的日子。當年晚些時候，在全民公投中，92%的烏克蘭人投票支持獨立，其中包括現在被俄羅斯聲稱要予以吞並的東部地區多數選民。

在本月舉行的川普和普亭在阿拉斯加的會晤中，俄方要求基輔撤出其目前控制的部分東部領土，作為和平談判的條件。俄方已多次提出此類對烏克蘭的領土要求，均遭到烏克蘭總統澤倫斯基的拒絕。在周日的講話中，澤倫斯基說：「那些名字我們永不會忘記，也不會背叛，那些為獨立而戰的名字。」

澤倫斯基一連串的外交努力

伴隨著澤倫斯基的獨立日演講的是他馬不停蹄的外交努力。

加拿大總理馬克．卡尼（Mark Carney）周日早晨抵達基輔，與澤倫斯基舉行會晤，以示外交支持。

澤倫斯基的辦公廳主任安德烈．葉爾馬克（Andriy Yermak）在社交媒體上寫道：「在這個特殊的日子——烏克蘭獨立日，我們尤其需要感受到朋友們的支持。而加拿大始終與我們站在一起。」

美國特使基思．凱洛格（Keith Kellogg）出席了基輔的獨立日慶祝活動。期間，澤倫斯基向他頒發了烏克蘭一級勳章。

挪威周日宣布為烏克蘭提供大規模軍事援助，承諾約70億挪威克朗（6.95億美元）用於防空系統。首相約納斯．加爾．斯特勒（Jonas Gahr Store）表示，挪威與德國將共同資助烏克蘭兩套「愛國者」防空系統及導彈，挪威還將幫助采購防空雷達。

俄羅斯指責烏克蘭發動更多無人機襲擊

在外交努力之外，烏克蘭獨立日當天，俄烏戰爭前線的炮火更加猛烈。

這一天，俄羅斯指責烏克蘭發動更多無人機襲擊，引發其西部庫爾斯克地區一座核電站火災。俄羅斯官員稱，多處電力和能源設施在夜間遭到襲擊。核電站方面在Telegram上表示，火勢很快被撲滅，沒有人員傷亡。襲擊損壞了一個變壓器，但輻射水平仍在正常範圍。

聯合國核監督機構表示，注意到媒體關於核電站變壓器因「軍事活動」起火的報導，但尚未獲得獨立確認。該機構負責人拉斐爾．馬裡亞諾．格羅西（Rafael Mariano Grossi）表示，「所有核設施必須隨時受到保護。」烏克蘭方面暫未就相關指控發表評論。

與此同時，消防人員還撲滅了俄羅斯列寧格勒地區烏斯季盧加港口的火災。這裡設有大型燃料出口碼頭。該地區州長稱，大約10架烏克蘭無人機被擊落，殘骸引發了火災。

俄羅斯國防部聲稱，其防空系統在夜間至周日攔截了95架烏克蘭無人機。烏克蘭空軍則表示，俄羅斯夜間至周日向烏克蘭發射了72架無人機和誘餌，以及一枚巡航導彈，其中48架無人機被擊落或干擾。

澤倫斯基在獨立日視頻講話中說：「烏克蘭再也不會在歷史上被迫接受那些『俄羅斯人』稱之為『妥協』的恥辱。我們需要的是公正的和平。我們的未來只能由我們自己決定。世界知道這一點，世界尊重這一點。」

（綜合報導）

【 本文章由德國之聲授權提供】