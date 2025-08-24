川普特使出席烏克蘭獨立紀念日活動 將會澤倫斯基…俄外長指控西方國家

快訊

中央社／ 基輔24日綜合外電報導
澤倫斯基。美聯社
今天為烏克蘭獨立紀念日，美國總統川普的特使凱洛格除了出席當地相關慶祝活動，也預計和烏國總統澤倫斯基會面。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）證實，凱洛格（Keith Kellogg）已經抵達烏克蘭。

「紐約時報」（The New York Times）報導，澤倫斯基在烏克蘭首都基輔與加拿大總理卡尼（Mark Carney）進行會談，且預計會晤凱洛格。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天則指控西方國家，試圖「阻撓」結束烏克蘭衝突的和平談判。

美國總統川普（Donald Trump）積極推動烏克蘭和俄羅斯的兩位總統召開雙邊會談，但俄烏兩國互相指責對方無意這麼做。

俄羅斯國家電視台（Rossiya）專訪拉夫羅夫的內容今天在通訊程式Telegram播出，他談到：「他們（西方國家）只是在找藉口阻撓談判。」

拉夫羅夫還批評說，澤倫斯基「冥頑不靈、設下條件，還要不惜一切代價立即會晤」俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。

拉夫羅夫也指控烏克蘭當局「試圖擾亂普亭總統跟川普總統所制定，且已取得非常良好成果的進程」。

2026世界盃小組抽籤 12月5日華府甘迺迪中心舉行

