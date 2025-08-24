獨立紀念日發動攻勢！烏無人機襲俄核電廠致產能劇降 燃料出口碼頭起火

俄羅斯官員指出，烏克蘭今天對俄方發動無人機攻擊，導致俄國西部一座大型核電廠的反應爐輸出功率劇降，此外也在西北部的烏斯盧加港燃料出口碼頭引發大火。

法新社報導，今天是烏克蘭於1991年發表獨立宣言脫離蘇聯統治的獨立紀念日，烏軍選在此刻發動最新一波攻勢。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在獨立紀念日演說中表示：「當和平訴求遭到忽視，這就是烏克蘭反擊的方式。」

路透社報導，俄羅斯國防部宣布，至少95架烏克蘭無人機今天在俄國十幾個地區遭到攔截。

俄羅斯西部的庫斯克核電廠（Kursk Nuclear Power Plant）距離俄烏邊境僅60公里，廠方表示，防空系統擊落1架無人機，該無人機於午夜後不久在核電廠附近爆炸，對輔助變壓器造成破壞，迫使3號反應爐的輸出功率降低50%。

核電廠提到，廠區與周圍的輻射值維持在正常範圍內，且無人機引發的火勢未造成人員受傷。另外兩座反應爐仍在運行但未發電，還有一座正進行預定的維修作業。

聯合國旗下國際原子能總署（IAEA）表示，已知悉前述核電廠變壓器因軍事行動起火的相關通報，並強調所有核設施都應持續受到保護。

此外，根據俄羅斯西北部列寧格勒州（Leningrad）州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko），至少10架烏克蘭無人機在當地的烏斯盧加港（Ust-Luga）被擊落，機體殘骸在俄國天然氣生產商諾瓦泰克公司（Novatek）營運的碼頭引發火災，那是一個臨波羅的海的大型燃料出口碼頭。

卓茲登柯說道，「消防跟緊急救援人員目前正致力撲滅火勢」，不過沒有人員受傷。

諾瓦泰克生產的石腦油（Naphtha）主要出口至亞洲國家，包括中國、新加坡、台灣和馬來西亞，另外也向土耳其伊斯坦堡提供航空燃油。