快訊

遠傳秀數據指「災難漫遊」連線被擋 中華電信發聲回應了

南湖大橋上追撞多元計程車起火！機車慘燒成廢鐵 1男1女送醫急救

獨立紀念日發動攻勢！烏無人機襲俄核電廠致產能劇降 燃料出口碼頭起火

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導
俄羅斯庫斯克核電廠3月19日外觀。路透資料照
俄羅斯庫斯克核電廠3月19日外觀。路透資料照

俄羅斯官員指出，烏克蘭今天對俄方發動無人機攻擊，導致俄國西部一座大型核電廠的反應爐輸出功率劇降，此外也在西北部的烏斯盧加港燃料出口碼頭引發大火。

法新社報導，今天是烏克蘭於1991年發表獨立宣言脫離蘇聯統治的獨立紀念日，烏軍選在此刻發動最新一波攻勢。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在獨立紀念日演說中表示：「當和平訴求遭到忽視，這就是烏克蘭反擊的方式。」

路透社報導，俄羅斯國防部宣布，至少95架烏克蘭無人機今天在俄國十幾個地區遭到攔截。

俄羅斯西部的庫斯克核電廠（Kursk Nuclear Power Plant）距離俄烏邊境僅60公里，廠方表示，防空系統擊落1架無人機，該無人機於午夜後不久在核電廠附近爆炸，對輔助變壓器造成破壞，迫使3號反應爐的輸出功率降低50%。

核電廠提到，廠區與周圍的輻射值維持在正常範圍內，且無人機引發的火勢未造成人員受傷。另外兩座反應爐仍在運行但未發電，還有一座正進行預定的維修作業。

聯合國旗下國際原子能總署（IAEA）表示，已知悉前述核電廠變壓器因軍事行動起火的相關通報，並強調所有核設施都應持續受到保護。

此外，根據俄羅斯西北部列寧格勒州（Leningrad）州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko），至少10架烏克蘭無人機在當地的烏斯盧加港（Ust-Luga）被擊落，機體殘骸在俄國天然氣生產商諾瓦泰克公司（Novatek）營運的碼頭引發火災，那是一個臨波羅的海的大型燃料出口碼頭。

卓茲登柯說道，「消防跟緊急救援人員目前正致力撲滅火勢」，不過沒有人員受傷。

諾瓦泰克生產的石腦油（Naphtha）主要出口至亞洲國家，包括中國、新加坡、台灣和馬來西亞，另外也向土耳其伊斯坦堡提供航空燃油。

核電 碼頭 烏克蘭 俄羅斯 核設施 俄烏戰爭

延伸閱讀

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

俄羅斯擊落飛往莫斯科無人機 多處機場暫停運作

大數字／全球無人機產業 規模起飛

大數字／北美、歐、亞 重點發展區域

相關新聞

習近平等國家領袖賀烏克蘭獨立日 俄駐義大使館卻表示：沒什麼好慶祝

8月24日是烏克蘭獨立日，烏克蘭總統澤倫斯基當天上午感謝各國領袖來信，為烏克蘭獨立日送祝賀。英國國王查理三世、美國總統川...

獨立紀念日發動攻勢！烏無人機襲俄核電廠致產能劇降 燃料出口碼頭起火

俄羅斯官員指出，烏克蘭今天對俄方發動無人機攻擊，導致俄國西部一座大型核電廠的反應爐輸出功率劇降，此外也在西北部的烏斯盧加...

烏克蘭獨立紀念日 加拿大總理抵基輔表支持：一直與你們同行

世界多國領袖致力推動俄烏戰爭結束之際，加拿大總理卡尼今天抵達烏克蘭首都基輔，參與烏國獨立紀念日慶祝活動

軍援烏克蘭！挪威將提供價值210億防空系統 與德國合作援烏

挪威政府今天宣布，將提供烏克蘭價值約70億挪威克朗（約新台幣210億元）的防空系統，以抵禦俄羅斯軍隊空襲

派兵烏國維和？義副總理嗆「馬克宏自己去」 德內部爭論不休

法國總統馬克宏建議，在烏克蘭與俄羅斯達成任何和平協議後，向烏克蘭部署歐洲士兵以提供安全保障，義大利副總理薩爾維尼(Mat...

阻烏以美製飛彈打俄 美媒：五角大廈至少擋一次

「華爾街日報」今天援引美國官員的說法報導，美國國防部一直暗中擋下烏克蘭以美製陸軍戰術飛彈系統攻擊俄羅斯境內目標，限制基輔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。