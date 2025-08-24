習近平等國家領袖賀烏克蘭獨立日 俄駐義大使館卻表示：沒什麼好慶祝

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭失蹤官兵親屬在24日的獨立日聚集在基輔市中心並拉起橫幅，以及展示其失蹤親屬的照片表達訴求。路透
烏克蘭失蹤官兵親屬在24日的獨立日聚集在基輔市中心並拉起橫幅，以及展示其失蹤親屬的照片表達訴求。路透

8月24日是烏克蘭獨立日，烏克蘭總統澤倫斯基當天上午感謝各國領袖來信，為烏克蘭獨立日送祝賀。英國國王查理三世、美國總統川普、中國大陸主席習近平教宗良十四世（Pope Leo XIV）皆致函祝賀烏克蘭。然而，俄羅斯義大利大使館對於烏克蘭獨立日回應表示，沒什麼好慶祝的。

澤倫斯基稍早公開了查理三世來信。查理三世在信中寫道，他對「烏克蘭人民堅不可摧的勇氣和精神，懷有最崇高且最深切的欽佩之心」。

澤倫斯基也分享教宗良十四世、川普和習近平的來信。教宗良十四世在信中提到仍持續進行的俄烏戰爭，表示他「希望戰火的喧囂能平息，讓對話取而代之，開啟邁向和平之路」。

川普也同樣表示，「現在是結束無意義殺戮的時刻」，呼籲「透過談判達成協議，以實現持久穩定的和平，結束流血衝突，並保衛烏克蘭的主權和尊嚴」。

中國大陸是俄國關係密切的盟友。習近平在信中沒有提及俄烏戰爭，自戰爭爆發以來，大陸一直公開保持中立。

俄羅斯駐義大利大使館則在其社群媒體X帳戶分享一段短片，上方的文字則寫道，「烏克蘭獨立日：沒什麼好慶祝的」。影片還質疑烏克蘭是否仍擁有主權，因為它「正被賣給西方國家和跨國企業」。影片還指出，烏克蘭並非中立國家，因為它「正努力朝加入北約（NATO）和歐盟（EU）邁進」。

