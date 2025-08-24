軍援烏克蘭！挪威將提供價值210億防空系統 與德國合作援烏

快訊

中央社／ 奧斯陸24日綜合外電報導
挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）透過聲明表示：「我們正跟德國共同確保，烏克蘭能得到強大的防空系統。」歐新社資料照
挪威政府今天宣布，將提供烏克蘭價值約70億挪威克朗（約新台幣210億元）的防空系統，以抵禦俄羅斯軍隊空襲

路透社報導，挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）透過聲明表示：「我們正跟德國共同確保，烏克蘭能得到強大的防空系統。」

斯托爾還說：「德國與挪威正密切合作，支援烏克蘭在戰鬥中捍衛國家、保護平民，抵禦俄羅斯的空襲。」

挪威和德國正資助烏克蘭取得2套愛國者（Patriot）防空飛彈系統，其中包含飛彈。

另外，挪威也正協助烏克蘭獲得德國感測器大廠亨索德（Hensoldt）的防空雷達，以及挪威康堡集團（Kongsberg）的防空系統。

