烏無人機襲擊俄庫斯克核電廠 火勢撲滅未釀傷亡
俄羅斯軍方今天擊落一架烏克蘭無人機，隨後俄方一座核電廠發生火災。核電廠表示，大火後來已被撲滅；現場未釀人員傷亡。
法新社報導，這架無人機在俄國西部撞上庫斯克核電廠（Kursk Nuclear Power Plant），隨後引發火災。廠方表示，大火已被消防人員撲滅。
無人機墜毀現場未釀人員傷亡，但核電廠發電量能已下降。
核電廠在通訊軟體Telegram寫道：「庫斯克核電廠廠區與周圍的輻射值並無改變，維持在正常範圍內。」
這座核電廠靠近俄烏邊境，位於庫斯克市（Kursk）以西。庫斯克是州府所在，人口約44萬人。
