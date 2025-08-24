烏無人機襲擊俄庫斯克核電廠 火勢撲滅未釀傷亡

快訊

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導

俄羅斯軍方今天擊落一架烏克蘭無人機，隨後俄方一座核電廠發生火災。核電廠表示，大火後來已被撲滅；現場未釀人員傷亡。

法新社報導，這架無人機在俄國西部撞上庫斯克核電廠（Kursk Nuclear Power Plant），隨後引發火災。廠方表示，大火已被消防人員撲滅。

無人機墜毀現場未釀人員傷亡，但核電廠發電量能已下降。

核電廠在通訊軟體Telegram寫道：「庫斯克核電廠廠區與周圍的輻射值並無改變，維持在正常範圍內。」

這座核電廠靠近俄烏邊境，位於庫斯克市（Kursk）以西。庫斯克是州府所在，人口約44萬人。

阻烏以美製飛彈打俄 美媒：五角大廈至少擋一次

「華爾街日報」今天援引美國官員的說法報導，美國國防部一直暗中擋下烏克蘭以美製陸軍戰術飛彈系統攻擊俄羅斯境內目標，限制基輔...

川普卡烏克蘭打擊俄羅斯！美悄推「長程飛彈審核制」遭爆曾擋過1次

華爾街日報報導，美國五角大廈幾個月來悄悄禁止烏克蘭發射長程飛彈打擊俄羅斯境內本土，要求烏方使用美製陸軍戰術飛彈系統（AT...

派兵至烏克蘭維和 德國內部爭辯不休

德國之聲23日報導，針對烏克蘭總統澤倫斯基與俄國總統普亭是否會舉行會晤，以及兩國若真達成協議結束俄烏戰爭，德國將扮演何種...

澤連斯基暗示將發動更多反攻

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基表示，該國必須擺脫長期防御的狀態，轉向積極進攻。“這場戰爭必須停止，我們必須對俄羅斯施加壓力”，澤連斯基在周四的晚間視頻講話中說道。普京只理解“權力和施壓”。

川普恐不管俄烏戰 2周內決定

俄羅斯巡弋飛彈廿一日擊中烏克蘭境內一座美國工廠，美國總統川普廿二日表示，對此非常不高興，再度揚言若未來兩周內俄烏和談沒進...

美國調解沒進展？俄軍逐漸進逼「關鍵防線」 澤倫斯基向南方國家喊話

俄國於23日宣布其在烏克蘭東部的部隊已攻占頓內茨克地區的兩個村莊，進一步加劇烏東戰線的壓力，而烏克蘭總統澤倫斯基同日則在...

