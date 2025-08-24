阻烏以美製飛彈打俄 美媒：五角大廈至少擋一次

「華爾街日報」今天援引美國官員的說法報導，美國國防部一直暗中擋下烏克蘭以美製陸軍戰術飛彈系統攻擊俄羅斯境內目標，限制基輔抵禦莫斯科入侵時運用這些武器的能力。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導指出，美國五角大廈官員透露，一項尚未對外公布的高層級審核程序，導致烏克蘭自今年春末以來便一直無法以美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）攻擊俄國境內目標。

兩名官員表示，烏克蘭曾至少一次尋求動用ATACMS來鎖定俄國境內特定目標，但遭到拒絕。

報導指出，美國否決烏克蘭發動遠程打擊、限制其軍事行動的時間點，正值白宮試圖說服克里姆林宮展開和平談判。

美國國防部負責制定政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）研發的「審查機制」，用來管轄兩件事，除了決定基輔發射美製遠程武器的請求，也涵蓋了仰賴美國情報和零件的歐洲盟友提供給烏克蘭的武器。

這項審查機制賦予美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在動用ATACMS的最終決定權。

五角大廈和烏克蘭官員沒有回應華爾街日報置評請求。路透社也無法立即核實報導內容。

俄烏戰爭打了3年多，美國總統川普對戰事遲遲無法告終、交戰雙方無法達成和平協議日益感到挫折。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）發布聲明表示：「總統川普已明確表示，烏克蘭戰爭必須結束。目前俄烏軍事局態勢沒有變化。赫格塞斯部長正與川普總統保持步調一致。」