華府路跑挺烏克蘭 參與者著傳統刺繡衫展國家韌性

中央社／ 華盛頓23日專電

烏克蘭獨立日前夕，華盛頓特區舉辦「Vyshyvanka Run」公益路跑，參與者以跑步傳遞期盼和平與自由，更藉由穿上烏克蘭傳統刺繡襯衫「維什萬卡」（Vyshyvanka），展現烏克蘭文化認同及生活遭逢巨變下的強大韌性。

「Vyshyvanka Run」由非營利組織「團結助烏克蘭」（United Help Ukraine，UHU）主辦，吸引逾百名支持者參與，有旅居華府、心繫家鄉戰火的烏克蘭人，也有烏克蘭裔美國人帶小孩出門共襄盛舉，現場一片藍黃色彩，在主持人一聲「榮光歸烏克蘭」（Slava Ukraini）下，正式開跑。

主辦方指出，藉由跑步迎接烏克蘭國旗日（8月23日）與獨立日（8月24日），向外界持續傳遞民主自由的價值。烏克蘭於1991年發表獨立宣言，獨立日是當地最重要的節日之一。

路跑焦點「維什萬卡」是烏克蘭傳統刺繡衫，被視為國家象徵，每件刺繡圖案都蘊含獨特意義，並因地區而異，它的歷史可追溯至公元前9世紀。活動現場猶如一場小型文化節，透過服飾與音樂營造凝聚力。

UHU執行長拜迪尤克（Maryna Baydyuk）接受中央社訪問時表示，「當烏克蘭人民為獨立而戰時，我們與他們站在一起。明天就是烏克蘭獨立日了，他們依然在持續爭取自由與正義，對抗俄羅斯的侵略。」

她說，現場有許多美國民眾共襄盛舉，「他們同樣珍視這些價值：自由得來不易（Freedom is notfree）。今天我們要慶祝烏克蘭的文化、歷史與韌性。」

來自烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的安娜（Anna）已在美國生活2年。她表示，「今天是我家鄉的生日，我非常敬佩那些仍堅強留在當地的人們。我要感謝美國的支持，希望烏克蘭能早日獲勝。」

具有烏克蘭血統的華府居民布蘭登（Brandon）帶著兩個孩子參與活動。他說，「支持這個活動對我來說很重要，也希望孩子們能多了解他們的血統。」

俄烏戰爭至今已3年半。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前二度入白宮與美國總統川普會晤。未來和談如何開展，引發外界關注。對此，布蘭登表示：「我必須保持樂觀，只能如此，祈禱一切會往好的方向發展。」

「團結助烏克蘭」2014年成立，起先由一群在華府參與支持烏克蘭集會的成員發起，如今已發展為全美重要的烏克蘭公益組織。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

