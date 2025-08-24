快訊

川普卡烏克蘭打擊俄羅斯！美悄推「長程飛彈審核制」遭爆曾擋過1次

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國陸軍2023年7月在澳洲昆士蘭，於發射平台HIMARS上裝載長程飛彈ATACMS。美聯社
美國陸軍2023年7月在澳洲昆士蘭，於發射平台HIMARS上裝載長程飛彈ATACMS。美聯社

華爾街日報報導，美國五角大廈幾個月來悄悄禁止烏克蘭發射長程飛彈打擊俄羅斯境內本土，要求烏方使用美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）與英製「暴風之影」（Storm Shadow）必須先取得美方同意，美國防長赫塞斯握有最終決定權，此舉被視為利誘莫斯科同意啟動和平談判。

這項新的審核機制由美國國防次長柯伯吉制定，今年春季起實施，要求烏軍使用ATACMS前必須經過美方同意。根據兩名知名官員，烏方至少已經被美方否決一次。

此外，美方審核機制同樣適用於使用英製長程飛彈暴風之影，根據英美官員，烏軍使用這款飛彈需要美方提供瞄準數據情報。預計6周後運抵烏克蘭的3350枚「增程攻擊彈藥」（ERAM）也須通過美審核。

白宮回應表示，美國總統川普明確指出烏克蘭戰爭必須結束，目前俄烏軍事態勢沒有任何改變，防長赫塞斯與川普步調一致。五角大廈與烏克蘭官員並未置評。

川普近日在社群發文，暗示除非烏軍「轉守為攻」，否則難以擊敗俄羅斯。美國官員說明，這番言論不代表美方政策有所改變，不會取消五角大廈的審查機制。資深白宮官員則稱，川普可能會改變心意，支持推動針對俄羅斯的更大規模攻勢行動。

報導指出，拜登政府尾聲允許烏軍使用ATACMS，遭到當時仍為競選人的川普批評。而迄今，美國反戰車飛彈與其他長程武器，並未改變烏克蘭局勢，但能威脅距離前線較遠的俄軍指揮控制總部和機場。

川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

