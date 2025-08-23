快訊

美國調解沒進展？俄軍逐漸進逼「關鍵防線」 澤倫斯基向南方國家喊話

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
烏克蘭第24機械化旅的士兵向頓內茨克蘇夫雅附近的俄軍陣地發射120公厘迫擊砲。美聯社
烏克蘭第24機械化旅的士兵向頓內茨克蘇夫雅附近的俄軍陣地發射120公厘迫擊砲。美聯社

俄國於23日宣布其在烏克蘭東部的部隊已攻占頓內茨克地區的兩個村莊，進一步加劇烏東戰線的壓力，而烏克蘭總統澤倫斯基同日則在與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）談話後，呼籲全球南方國家應促使俄國朝和平邁進。

俄國國防部在即時通訊應用程式Telegram宣布，俄軍已攻佔雷德內耶與克萊班─比克兩個村莊。

法新社指出，俄軍正在烏克蘭東部地區緩慢地推進，逐漸進逼基輔的關鍵防線。攻佔克萊班─比克意味著俄軍將進一步向康斯坦丁諾夫卡推進。康斯坦丁諾夫卡位於通往克拉莫托斯克的道路上，為重要防禦據點，而克拉莫托斯克則是烏國主要後勤基地。

面對美國調解俄烏戰爭遲遲未有進展，俄國外長拉夫羅夫22日表示目前俄烏雙方「並沒有會晤」的計畫。澤倫斯基則23日呼籲全球南方國家應促使俄國實現和平，協助俄國總統普亭走上談判桌。

他在與拉瑪佛沙談話後於社群媒體「X」上寫，「我重申我願與俄國總統舉行任何形式的會談。然而，我們卻看到莫斯科再次嘗試拖延一切」。「重要的是全球南方國家發出相關訊號，促使俄羅斯朝和平邁進」。

基輔 普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

