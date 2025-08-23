聽新聞
0:00 / 0:00
美國調解沒進展？俄軍逐漸進逼「關鍵防線」 澤倫斯基向南方國家喊話
俄國於23日宣布其在烏克蘭東部的部隊已攻占頓內茨克地區的兩個村莊，進一步加劇烏東戰線的壓力，而烏克蘭總統澤倫斯基同日則在與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）談話後，呼籲全球南方國家應促使俄國朝和平邁進。
俄國國防部在即時通訊應用程式Telegram宣布，俄軍已攻佔雷德內耶與克萊班─比克兩個村莊。
法新社指出，俄軍正在烏克蘭東部地區緩慢地推進，逐漸進逼基輔的關鍵防線。攻佔克萊班─比克意味著俄軍將進一步向康斯坦丁諾夫卡推進。康斯坦丁諾夫卡位於通往克拉莫托斯克的道路上，為重要防禦據點，而克拉莫托斯克則是烏國主要後勤基地。
面對美國調解俄烏戰爭遲遲未有進展，俄國外長拉夫羅夫22日表示目前俄烏雙方「並沒有會晤」的計畫。澤倫斯基則23日呼籲全球南方國家應促使俄國實現和平，協助俄國總統普亭走上談判桌。
他在與拉瑪佛沙談話後於社群媒體「X」上寫，「我重申我願與俄國總統舉行任何形式的會談。然而，我們卻看到莫斯科再次嘗試拖延一切」。「重要的是全球南方國家發出相關訊號，促使俄羅斯朝和平邁進」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言