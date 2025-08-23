澤倫斯基批陸「未能阻止戰爭」 白俄總統開嗆：說話不動腦子

烏克蘭總統澤倫斯基日前稱，不需要中國作為提供其安全保障的國家。因為中國未能阻止戰爭爆發。白俄總統盧卡申科指，澤倫斯基這一言論缺乏考量、過於輕率。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫日前表示，不排除包括西方國家在內的聯合國安理會成員國以及中國提供烏克蘭保障。但遭到澤倫斯基拒絕，並反批中國未能阻止戰爭。

陸媒稱，白俄總統盧卡申科斥責澤倫斯基：說話不動腦子，中國不欠你的！

白俄羅斯通訊社22日報導，白俄羅斯總統盧卡申科當天在明斯克接受多國媒體採訪時提及澤倫斯基這一言論，批評其發言缺乏考量、過於輕率。

「（他這話說的），好像中國就應該出手並阻止戰爭發生似的！避免戰爭的責任本來就在於他們（烏克蘭）自己」，盧卡申科斥責道。

盧卡申科表示，「必須明確一點，如果沒有中國這個聯合國安理會常任理事國的參與及其提供的保障，要在世界任何地區實現持久和平都將是極為困難的一件事。澤倫斯基說話前應三思而後行，不該如此輕率」。

對於澤倫斯基的批評，大陸外交部22日已回應：中方在烏克蘭危機問題上一貫光明磊落，秉持客觀公正立場，有關各方對此是清楚的。中方願意為此發揮建設性作用。

另據俄媒塔斯社22日報導，上海環太國際戰略研究中心副理事長兼中心主任王南森指出，過去三年，中國一直從烏克蘭進口農產品，提供人道主義援助，並派遣特使斡旋以推動和平談判。

他說，澤倫斯基的言論顯然不坦誠，澤倫斯基未能與鄰國建立良好關係，導致烏克蘭陷入西方與俄羅斯的博弈中心，淪為西方代理人，如今還得繼續為他人的利益行事。

上海社會科學院俄羅斯中亞研究中心執行主任孫祁也表示，澤倫斯基只關注北約國家向烏克蘭輸送武器彈藥、加劇衝突烈度，對中方在「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」中提到的12點重要原則倡議視而不見。