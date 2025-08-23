快訊

疑失控撞樹！台21線新中橫公路驚魂 一家4口車墜百米深谷

核三公投同意票一面倒輾壓 賴總統強調堅守3大原則：不會排除先進核能

823完整開票結果／7藍委成功反罷、重啟核三未通過 罷免併公投數據看這裡

聽新聞
0:00 / 0:00

澤倫斯基批陸「未能阻止戰爭」 白俄總統開嗆：說話不動腦子

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基稱，不需要中國作為提供其安全保障的國家，因為中國未能阻止戰爭爆發。圖為8月18日，澤倫斯基赴華盛頓白宮與川普會談。圖／新華社
烏克蘭總統澤倫斯基稱，不需要中國作為提供其安全保障的國家，因為中國未能阻止戰爭爆發。圖為8月18日，澤倫斯基赴華盛頓白宮與川普會談。圖／新華社

烏克蘭總統澤倫斯基日前稱，不需要中國作為提供其安全保障的國家。因為中國未能阻止戰爭爆發。白俄總統盧卡申科指，澤倫斯基這一言論缺乏考量、過於輕率。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫日前表示，不排除包括西方國家在內的聯合國安理會成員國以及中國提供烏克蘭保障。但遭到澤倫斯基拒絕，並反批中國未能阻止戰爭。

陸媒稱，白俄總統盧卡申科斥責澤倫斯基：說話不動腦子，中國不欠你的！

白俄羅斯通訊社22日報導，白俄羅斯總統盧卡申科當天在明斯克接受多國媒體採訪時提及澤倫斯基這一言論，批評其發言缺乏考量、過於輕率。

「（他這話說的），好像中國就應該出手並阻止戰爭發生似的！避免戰爭的責任本來就在於他們（烏克蘭）自己」，盧卡申科斥責道。

盧卡申科表示，「必須明確一點，如果沒有中國這個聯合國安理會常任理事國的參與及其提供的保障，要在世界任何地區實現持久和平都將是極為困難的一件事。澤倫斯基說話前應三思而後行，不該如此輕率」。

對於澤倫斯基的批評，大陸外交部22日已回應：中方在烏克蘭危機問題上一貫光明磊落，秉持客觀公正立場，有關各方對此是清楚的。中方願意為此發揮建設性作用。

另據俄媒塔斯社22日報導，上海環太國際戰略研究中心副理事長兼中心主任王南森指出，過去三年，中國一直從烏克蘭進口農產品，提供人道主義援助，並派遣特使斡旋以推動和平談判。

他說，澤倫斯基的言論顯然不坦誠，澤倫斯基未能與鄰國建立良好關係，導致烏克蘭陷入西方與俄羅斯的博弈中心，淪為西方代理人，如今還得繼續為他人的利益行事。

上海社會科學院俄羅斯中亞研究中心執行主任孫祁也表示，澤倫斯基只關注北約國家向烏克蘭輸送武器彈藥、加劇衝突烈度，對中方在「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」中提到的12點重要原則倡議視而不見。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 盧卡申科 澤倫斯基

延伸閱讀

罷免開票結果／大罷免不通過 江啟臣籲賴總統和執政黨開國是會議

罷免開票結果／藍委7:0痛擊民進黨 柯志恩點名賴總統：欠人民道歉

【即時短評】內閣大出走 卓榮泰已透露不戀棧卻走不了？

總統獎特教生變助教 他返校拿手機遭撞死…校長悲痛：怎會發生

相關新聞

美國調解沒進展？俄軍逐漸進逼「關鍵防線」 澤倫斯基向南方國家喊話

俄國於23日宣布其在烏克蘭東部的部隊已攻占頓內茨克地區的兩個村莊，進一步加劇烏東戰線的壓力，而烏克蘭總統澤倫斯基同日則在...

澤倫斯基批陸「未能阻止戰爭」 白俄總統開嗆：說話不動腦子

烏克蘭總統澤倫斯基日前稱，不需要中國作為提供其安全保障的國家。因為中國未能阻止戰爭爆發。白俄總統盧卡申科指，澤倫斯基這一...

郭崇倫會客室EP225｜殘酷的戰爭與看不見的和平 俄烏戰爭已成國際政治交易籌碼

俄烏戰事已經持續三年，美國總統川普與俄羅斯總統普亭於阿拉斯加當地時間15日舉行會談，雙普會後並無任何協議，後續烏克蘭總統澤倫斯基與歐洲重要領袖共赴白宮，營造團結氣氛，但期間提出諸如俄烏雙邊會議、土地交換以及「類北約」安全保障，這些提案似乎實行機會不高，何時和平才會降臨呢？本集邀請政治大學民族系趙竹成教授，談俄烏戰爭能結束嗎？

俄羅斯外長：普亭「沒有計畫」與澤倫斯基會面

俄羅斯外交部長拉夫羅夫22日在公開的一段訪談中表示，俄羅斯總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基之間「沒有任何會面計畫」。這是克里...

澤倫斯基：正與盟國協商安全保障細節

烏克蘭與西方盟國近日持續就俄烏戰事終戰的可能進行磋商，但烏人看淡前景，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，與華府會晤後，比較一、...

川普：俄烏達成和平協議可能性 2周內分曉

美國總統川普廿一日在自創社群媒體真實社群寫道，若不能攻擊入侵者的國家，要贏得戰爭就算不是不可能，也是非常困難。這就像是一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。