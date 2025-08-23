俄羅斯外長：普亭「沒有計畫」與澤倫斯基會面

俄羅斯外交部長拉夫羅夫22日在公開的一段訪談中表示，俄羅斯總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基之間「沒有任何會面計畫」。這是克里姆林宮迄今最明確的表態，否認白宮稍早暗示的「即將舉行峰會」的說法。

拉夫羅夫在NBC新聞節目中表示：「普亭願意與澤倫斯基會面，但前提是峰會議程已準備妥當。」他補充道：「而目前議程根本還沒準備好。」

本周稍早，白宮新聞秘書李維特表示，普亭已同意總統川普斡旋的雙邊會談提議，而澤倫斯基也多次表示自己隨時準備與普亭會面。

然而，克里姆林宮從未正式確認這場會議，而川普22日在華盛頓的談話中也顯得不太樂觀。他形容兩位領導人「就像油和醋」，暗示難以融合。

普亭在15日從阿拉斯加峰會返國後首次公開談論川普，但並未提及與澤倫斯基的會面。他反而持續讚揚美國總統，並表示莫斯科與華盛頓之間仍有商業合作的可能。

普亭也未提及任何具體的烏克蘭和平談判進展，令外界質疑是否真的有實質協商。

分析人士指出，普亭只有在基輔願意接受俄方對烏克蘭領土與主權的重大要求時，才可能同意與澤倫斯基會面。

澤倫斯基則將普亭拒絕安排會談視為俄方無意結束戰爭的證據。他呼籲西方國家若俄羅斯持續拖延峰會，就應加強制裁。

澤倫斯基22日對路透表示。「俄羅斯正在竭盡所能阻止這場會議的發生」。

他又說：「與俄羅斯不同，烏克蘭不怕與任何領導人會面。」他呼籲盟友施壓俄方，至少讓其採取「最低限度的建設性立場」。