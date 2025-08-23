快訊

調查認定葉丙成未違性平法 當事台大生：被執政團隊再次鐵拳

在野：閣員逃難潮 小圈圈大風吹 張惇涵「監軍頭子」功能十足

澤倫斯基：正與盟國協商安全保障細節

中央社／ 基輔22日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社

烏克蘭與西方盟國近日持續就俄烏戰事終戰的可能進行磋商，但烏人看淡前景，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，與華府會晤後，比較一、兩週前局勢已有所改善，目前與多國就安全保障細節密切協商，討論各國可在海陸空、情報與資金等層面提供哪些具體協助。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）今天訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談後舉行聯合記者會，說明相關安全保障議題與未來合作方向。

澤倫斯基在會中指出，現階段仍在與各盟國討論能提供哪些實質支援，包括海陸空軍事部署、情報協作、財政支援與武器援助等，安全保障的重點不僅是國際間實質部署，同時包括能否強化烏軍自身防衛能力。

他強調，要實現安全保障，首先需各國展現政治意願，其次是武器生產與交付效率，並需確保烏克蘭優先獲得所需裝備，最後則是資金來源與財務承擔。他透露，目前已有包括日本與加拿大在內的「志願聯盟」（Coalition of the Willing）形成，成員國已達30國，但具體參與程度仍在協商。

對於俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前聲稱俄方也應納入烏克蘭安全保障機制，澤倫斯基直言難以理解，並反問：「侵略者需要什麼保障？」

談及與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面可能，澤倫斯基重申，烏方不預設任何前提條件，願意從事雙方或三方會談，但目前看來，俄方仍無意結束戰爭，正試圖迴避與烏方直接接觸。

他指出，俄羅斯當前策略為避免美國總統川普（Donald Trump）施加制裁，並透過外交操作減少美國與其盟國的壓力，烏方將仰賴盟國推動更強硬的制裁。

「假如（俄羅斯）不同意用外交方式結束戰事，假如他們不希望終結戰爭，那我們會依賴我們盟國強硬（制裁）方案。我們相信要用盡一切方法，確保俄羅斯不再迴避會面。」

呂特則表示，北約正與歐洲、美國及烏克蘭從兩個層面密切合作，一是戰後或長期停火後強化烏軍防禦能力，二是建立歐美提供的具體安全保障機制。

呂特坦言，過往如「明斯克協議」（Minskagreements）與「布達佩斯安全保障備忘錄」（Budapest Memorandum）均未能有效防止俄羅斯侵略，因此此次的安全保障架構將有所不同，並強調在美國華府的峰會中，已確認烏克蘭邁向加入北約的進程「不可逆轉」。

他指出，目前北約已與烏克蘭展開多項合作，包括在波蘭進行聯合訓練、在基輔設立辦公室，並將烏國需求納入「烏克蘭優先需求清單」（Prioritised UkraineRequirements List，PURL），一個月內即獲15億美元（約新台幣454億元）軍援。

1994年烏克蘭與俄羅斯、美國與英國簽署「布達佩斯備忘錄」，承諾烏克蘭交出核武、加入禁止核武擴散條約，條件是俄國須尊重烏國主權與邊界。惟此協議與2014年因烏東戰事簽署的「明斯克協議」僅達成屢遭破壞的「停火」協定，均未能阻止俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

澤倫斯基稱可與蒲亭會面 前提是先獲盟友安全保障

近幾周最大空襲 俄574架無人機、40枚飛彈襲烏

俄國準備好了？澤倫斯基：若普亭不願舉行俄烏領袖會談 盼美國強烈反應

傳普亭與川普提議莫斯科辦普澤會 BBC：像拖延談判手段

相關新聞

川普：俄烏達成和平協議可能性 2周內分曉

美國總統川普廿一日在自創社群媒體真實社群寫道，若不能攻擊入侵者的國家，要贏得戰爭就算不是不可能，也是非常困難。這就像是一...

澤倫斯基：正與盟國協商安全保障細節

烏克蘭與西方盟國近日持續就俄烏戰事終戰的可能進行磋商，但烏人看淡前景，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，與華府會晤後，比較一、...

俄574無人機、40飛彈襲烏近數最猛 傳烏擬建兩韓式緩衝區

美國CBS新聞報導，烏克蘭空軍21日表示，俄軍派出574架無人機、發射約40枚飛彈徹夜空襲烏克蘭，這是數周以來最大規模空...

秀指著普亭照片 川普：烏克蘭想贏得戰爭 須持續攻擊俄

就在為了促成停戰而連續主辦兩場峰會之後，川普總統21日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道，烏克蘭...

路透：雙普談和平協議 普亭開出烏克蘭放棄頓巴斯等4條件

路透報導，俄羅斯總統普亭上星期在阿拉斯加與川普總統峰會期間，開出結束俄烏戰爭四大條件。

「布達佩斯」再次刺痛烏克蘭 當年說好的安全保證呢？

曾經是全球第三核武大國、歐洲的軍事經濟強國—烏克蘭，如今淪為任人宰割的小國。烏克蘭現今的悲劇就栽在當年的「布達佩斯」。日前美媒稱，為解決俄烏戰事，白宮首選「布達佩斯」舉行美俄烏峰會，這是在烏克蘭的傷口灑鹽。 俄烏戰事開打3年多，烏克蘭多處領土被俄軍占領，為了結束戰爭並確保烏克蘭不再被俄羅斯侵略，美英等國都提出對烏克蘭的安全保證，烏克蘭總統澤倫斯基也稱，安全保證才是終結戰爭的起點。 早在30多年前，西方各國對於烏克蘭的「安全保證」就已承諾過一次，結果呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。