澤倫斯基：正與盟國協商安全保障細節

烏克蘭與西方盟國近日持續就俄烏戰事終戰的可能進行磋商，但烏人看淡前景，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，與華府會晤後，比較一、兩週前局勢已有所改善，目前與多國就安全保障細節密切協商，討論各國可在海陸空、情報與資金等層面提供哪些具體協助。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）今天訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談後舉行聯合記者會，說明相關安全保障議題與未來合作方向。

澤倫斯基在會中指出，現階段仍在與各盟國討論能提供哪些實質支援，包括海陸空軍事部署、情報協作、財政支援與武器援助等，安全保障的重點不僅是國際間實質部署，同時包括能否強化烏軍自身防衛能力。

他強調，要實現安全保障，首先需各國展現政治意願，其次是武器生產與交付效率，並需確保烏克蘭優先獲得所需裝備，最後則是資金來源與財務承擔。他透露，目前已有包括日本與加拿大在內的「志願聯盟」（Coalition of the Willing）形成，成員國已達30國，但具體參與程度仍在協商。

對於俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前聲稱俄方也應納入烏克蘭安全保障機制，澤倫斯基直言難以理解，並反問：「侵略者需要什麼保障？」

談及與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面可能，澤倫斯基重申，烏方不預設任何前提條件，願意從事雙方或三方會談，但目前看來，俄方仍無意結束戰爭，正試圖迴避與烏方直接接觸。

他指出，俄羅斯當前策略為避免美國總統川普（Donald Trump）施加制裁，並透過外交操作減少美國與其盟國的壓力，烏方將仰賴盟國推動更強硬的制裁。

「假如（俄羅斯）不同意用外交方式結束戰事，假如他們不希望終結戰爭，那我們會依賴我們盟國強硬（制裁）方案。我們相信要用盡一切方法，確保俄羅斯不再迴避會面。」

呂特則表示，北約正與歐洲、美國及烏克蘭從兩個層面密切合作，一是戰後或長期停火後強化烏軍防禦能力，二是建立歐美提供的具體安全保障機制。

呂特坦言，過往如「明斯克協議」（Minskagreements）與「布達佩斯安全保障備忘錄」（Budapest Memorandum）均未能有效防止俄羅斯侵略，因此此次的安全保障架構將有所不同，並強調在美國華府的峰會中，已確認烏克蘭邁向加入北約的進程「不可逆轉」。

他指出，目前北約已與烏克蘭展開多項合作，包括在波蘭進行聯合訓練、在基輔設立辦公室，並將烏國需求納入「烏克蘭優先需求清單」（Prioritised UkraineRequirements List，PURL），一個月內即獲15億美元（約新台幣454億元）軍援。

1994年烏克蘭與俄羅斯、美國與英國簽署「布達佩斯備忘錄」，承諾烏克蘭交出核武、加入禁止核武擴散條約，條件是俄國須尊重烏國主權與邊界。惟此協議與2014年因烏東戰事簽署的「明斯克協議」僅達成屢遭破壞的「停火」協定，均未能阻止俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭。